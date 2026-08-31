La reacción de los medios del mundo al anuncio de Messi de su retiro de la selección argentina

Este lunes al mediodía, Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la selección argentina tras más de 20 años con la albiceleste. La noticia llegó rápidamente a los medios alrededor del mundo, que se hicieron eco de la emotiva carta que publicó en su cuenta de Instagram y en la que le agradeció a los hinchas por acompañarlo en “este viaje tan hermoso pero difícil”.

En España, país en donde el delantero vivió más de 20 años mientras jugaba en el Barcelona, el diario El País tituló con uno de los textuales del mensaje: “Duele en el alma”.

La publicación de El País

La Vanguardia, por otro lado, hizo hincapié en la importancia que tuvo la reciente muerte de su padre, Jorge Messi, en la decisión de retirarse del seleccionado. El medio catalán el fallecimiento “lo terminó de convencer del adiós”.

La Vanguardia

La carta completa

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento.

Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años.

Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil.

Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

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