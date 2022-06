La reacción de Oscar Ruggeri ante el arquero de Australia contra Perú: “¿Quién era ese loco?”

El columnista de Equipo F (ESPN), Oscar Ruggeri, lamentó este lunes por la noche la derrota de Perú frente a Australia, por el repechaje rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. El equipo “Inca” es dirigido por un íntimo amigo del “Cabezón”, Ricardo Gareca, excompañero suyo en Boca, River y la selección argentina. La “Blanquirroja” cayó en los tiros desde el punto del penal por 5 a 4, luego de empatar 0 a 0 en los 120 minutos reglamentarios. De esta manera, Los Aussies se quedaron con la anteúltima plaza al Mundial, y negaron a los sudamericanos la posibilidad de alcanzar su segunda participación consecutiva en la cita máxima.

En el comienzo del programa, el conductor Sebastián Vignolo le preguntó a Ruggeri: “¿Estás golpeado?”, en relación a la tristeza que tiene por la eliminación del equipo de su amigo. Cabizbajo, y cansado, el “Cabezón” no respondió hasta que otro periodista del ciclo, Mariano Closs, volvió a insistir en el tema: “Charlé dos segundos con Oscar, y está mal por lo de Richard. Estás mal por lo de Ricardo”. Sin negarlo, el exdefensor contestó: “¿Qué te parece? ¿Sabés cómo iba por la Panamericana hoy a verlo? Empecé a poner y no lo encontraba”. Luego, Vignolo se refirió al histriónico Andrew Redmayne, el arquero de Australia que fue figura en los penales. “Ese loco que se movía se lo tapó”, le dijo el “Pollo” a su compañero.

Intrigado, Ruggeri repreguntó: “¿Quién es ese loco que se movía así? ¿Se puede mover así? El árbitro le fue a hablar, lo calmaba”. En ese momento, Closs explicó su hipótesis al respecto. “No se ve nunca a un arquero hacer eso. Ahora, ¿y cuando los delanteros empiezan, y se frenan, y repiquetean, y vuelven para atrás?”, se preguntó para aportar un matiz a la discusión. Tras el ingreso del portero en el final del tiempo suplementario, se comenzó a viralizar un video en redes sociales de la participación de Redmayne en el campeonato de Australia, y que le valió el título a su equipo.

Andrew Redmayne, la gran figura del partido KARIM JAAFAR - AFP

En ese debate, el relator Miguel Simón recordó que en el caso del penal que falló Luis Advíncula, si la pelota no impactaba en el palo, la sacaba el arquero. Resignado, Ruggeri cerró el tema con un comentario desolador: “Qué lástima, porque son 90 minutos”. Para respaldar su posición, Vignolo dijo: “Es un Mundial. Son penales pesados y la revancha no es inmediata, si no que hay que esperar cuatro años”.

Este martes, Ruggeri se refirió en particular a los jugadores Luis Advíncula y Carlos Zambrano, quienes formaron parte del equipo que cayó ante Australia, y son jugadores del plantel de Boca Juniors. Respecto del lateral derecho, Oscar dijo que es importante el apoyo que puedan darle sus compañeros, director técnico y dirigentes, en los próximos días, habida cuenta de que se lo vio muy golpeado por el penal que falló en la tanda, y su posterior reacción en el campo de juego y en las redes sociales.

Luis Advíncula rompió en llanto cuando se terminó la tanda de penales Mohamed Farag - Getty Images Europe

Poniéndose en el lugar de “Bolt”, Ruggeri dijo que, en casos así, “no querés salir de tu casa, te da vergüenza, te haces cargo de todo, te metes en tu cas y no salís. Te cuesta hasta que te arrastran, y empezás otra vez con los mismos compañeros que te llevan. No es fácil los primeros días”. En cuanto a la publicación que hizo Lucho en sus redes sociales, el exjugador de la selección argentina sentenció, enigmático: “Es bravo. Los primeros días, cuando alguien escribe lo que escribió, hay que estar atento”.