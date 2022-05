Oscar Ruggeri cruzó a Sebastián Vignolo y el conductor le respondió: “¡No puedo abrir la boca!”

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, cruzó este lunes al mediodía al conductor del programa, Sebastián Vignolo, quien notó fastidioso a su compañero, se lo hizo saber y manifestó su bronca ante una actitud que tuvo el “Cabezón”. El exfutbolista venía de pasar un fin de semana de vacaciones en Mar del Plata, según contaron los cronistas del ciclo deportivo. Además, el exjugador no participó de la emisión del viernes, ya que el jueves estuvo en una transmisión online con el Kun Agüero.

Al abrir la primera emisión de esta semana, Vignolo le hizo una broma al exdefensor, alusiva a su ausencia del viernes. “Perdón a toda la gente de Corral de Bustos, que el otro día teníamos preparado un homenaje (y) el señor se fue. Quedará para otro momento”, lanzó el “Pollo en un claro mensaje pícaro al excapitán de la selección argentina. Allí, el comentarista deportivo saltó a defenderse, y argumentó que Carlos “Cai” Aimar, coterráneo suyo, sí estuvo en el programa, en representación a la pequeña localidad de la provincia de Córdoba.

Con la intención de seguir la broma, el animador reiteró sus “disculpas” al público”, tras lo cual Ruggeri le hizo otro reproche al relator, con respecto a una promesa que le habría hecho acerca de visitar el pueblo donde nacieron él y Aimar. “Vos que dijiste que ibas a ir, te están esperando. El ciego está como loco”, lanzó. Ya en el pase con F12, el narrador Mariano Closs advirtió que sus “vecinos” no se encontraban despiertos: “Hoy no están. ¿Qué les pasa?”, les dijo.

Sebastián Vignolo y Oscar Ruggeri

En ese momento, Sebastián explicó que, a veces, Ruggeri llega “intenso”, y en otras, “dormido”. Oscar explicó que estaba “relajadito” y con energía. Más adelante en el pase, los periodistas debatieron respecto del desconcierto que causaba la falta de definiciones en el calendario de los partidos que se disputarán esta semana, por la instancia de playoffs de la Copa de la Liga Profesional. Sin ánimos de tornar la discusión en términos personales, Vignolo se puso como ejemplo en contraposición al incordio que supone para los hinchas no saber en qué horario juegan sus equipos. “Olvidate de nuestro trabajo, a nosotros nos van a decir, vamos, agarramos remís, te lleva a relatar, a comentar...”.

Cuando el periodista hacía su descargo, el histriónico exdeportista lo interrumpió con una picante acotación: “Y sí, lo único que faltaba es que te quejes vos”. Con un claro hastío e indisimulable irritación traslucida en su rostro, Vignolo explicó cuál era su punto y le hizo un reclamo a Ruggeri. “No, no no me estoy quejando. No puedo abrir la boca. Me está pegando desde que llegué. El problema es la gente. ¿Puedo decirlo o no?”, le preguntó irónicamente Sebastián. Con el mismo sarcasmo, Oscar contestó: “A ver lo que vas a decir...”. Luego, el reportero completó la idea: “No es lo mismo el martes a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, miércoles a las 9 de la noche. Los horarios”. Para bajar la “tensión”, Oscar le dio la razón a su compañero. “Y bueno es un martes, no es sencillo”, concedió, complaciente.