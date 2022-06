La fuerte opinión de Oscar Ruggeri sobre el faltazo de Benedetto y Rojo al entrenamiento de Boca

El columnista de Equipo F (ESPN), Oscar Ruggeri, se refirió este lunes al faltazo de los futbolistas de Boca Juniors, Darío Benedetto y Marcos Rojo, al entrenamiento del equipo del domingo por la mañana. Sin ocultar su sentimiento, el “Cabezón” señaló: “A mí me sorprende, la verdad”. Además, destacó la decisión del entrenador Sebastián Battaglia, quien decidió prescindir de ellos para el próximo desafío del conjunto xeneize. “Está haciendo lo que hizo con el otro jugador también (NdeR: por Jorman Campuzano). Para todos, lo mismo”, resaltó.

Asimismo, celebró la decisión del DT de apartarlos porque si no hubiera sido objeto de crítica por parte de los periodistas. “Suponete que no lo hacía, ¿qué estaríamos diciendo ahora?”, le preguntó Ruggeri a su compañero Mariano Closs. En tanto, reveló que es importante la postura del entrenador por las consecuencias que puede tener “para el interior” del grupo. Por último, reiteró su asombro por la falta de los futbolistas, al ponerse en su lugar. “Vos te levantás a la mañana, y (tenés) ganas de ir al entrenamiento”, indicó.

Por su lado, el conductor del programa Sebastián Vignolo analizó la postura del DT en relación a la infracción de sus jugadores. “Esto habla de un Battaglia de decisiones fuertes”, lanzó. En el mismo sentido opinó el columnista Daniel Arcucci, quien dijo que, así, el técnico se mostró como “empoderado y coherente” frente a los futbolistas y al público.

A la vez, el “Pollo” coincidió con Ruggeri en su sorpresa por el comportamiento de los referentes del equipo: “A Benedetto lo conozco más que a Rojo. Me sorprende. Porque para mí, es un profesional 100%. Marcos seguramente también, pero no lo conozco tanto como a Benedetto”. A la vez, opinó que la decisión de Battaglia “está bien”, y estimó que era lo que debía hacer.

Sebastián Battaglia Fotobaires

Por su lado, la periodista Luciana Rubinska indicó que la determinación del técnico “está en las antípodas de la que tomó” cuando, en su momento, informó que sus jugadores Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano no habían sido tenidos en cuenta por una intoxicación, y luego fue rápidamente desmentido.

Por otra parte, el comentarista deportivo Diego Latorre dijo que “nunca” se le “hubiese pasado por la cabeza faltar a un entrenamiento”. En ese sentido, dijo querer saber “qué es lo que les pasa” a Benedetto y Rojo porque faltar a un entrenamiento no entra en la concepción de un futbolista.

Benedetto y Rojo juntos, ayer estuvieron tomando mates Twitter @la12tuittera

En tanto, Closs descartó que Battaglia haya tomado dicha resolución por haber ganado la última Copa de la Liga Profesional y haberse “empoderado”. “Está bien que pase con los grandes cuando pasa con (Alan) Varela, ponele, o con algún otro chico. Decir que toma esta decisión porque salió campeón, es tal vez minimizar su personalidad. Porque si él tiene la convicción en su vida de tal o cual cosa, no está bueno llevarlo a porque salió campeón tomó esa decisión, y si no sale campeón, es un pichón. La interna no la conocemos, si este finde se manejo así con Campuzano, tal vez hasta no le quedaba otro remedio”.

A la vez, el relator de la Copa Libertadores recordó que Benedetto “fue el abanderado de la defensa a Battaglia contra (Agustín) Almendra”, cuando aseguró que la camiseta de Boca “no es para joder”, lo cual lo deja aún en una posición muy incómoda.