“¿Qué partido viste?”: el fuerte cruce entre Horacio Pagani y Martín Arévalo por el partido de Boca

Los columnistas de Pasión por el fútbol (eltrece), Horacio Pagani y Martín Arévalo, protagonizaron este domingo un fuerte cruce por sus distintas opiniones acerca del partido entre Central Córdoba y Boca Juniors, correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y disputado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El equipo xeneize cayó por 1 a 0 ante el conjunto “Ferroviario”, que realizó un planteo ofensivo y descolocó a los dirigidos por Sebastián Battaglia. Respecto del desempeño de los visitantes, el periodista Martín Arévalo disintió con su colega Narella Senra que “el equipo haya estado desequilibrado”, y atribuyó las falencias de Boca en “errores y distracciones poco habituales”.

“La más clara de Central Córdoba fue el bombazo de (Gonzalo) Bettini desde afuera, que sacó (Agustín) Rossi. Y en Boca, la de (Juan) Ramírez. El primer tiempo en llegadas fue parejo”, analizó Arévalo. En ese momento, el cronista Horacio Pagani cruzó a su compañero, y le preguntó: “¿Qué partido viste vos, viejo?”. Sin achicarse, el panelista identificado con Boca le retrucó: “Contá cuántas llegadas viste vos, dale”.

Allí, Pagani replicó: “Más de diez llegadas claras, viejo”. Con ironía, Martín contestó: “Pero no las cuentan ni los jugadores de Boca...”. Convencido de su opinión, Horacio reiteró que, “en los últimos diez minutos, (Boca) tuvo seis llegadas”.

Dispuesto a seguir el debate, el conductor de Radio La Red se puso a enumerar las supuestas jugadas de peligro que generó Boca en su partido: “Te las cuento, mirá: Pol Fernández, el cabezazo de (Darío) Benedetto, el cabezazo de (Marcos) Rojo por arriba del travesaño, la media vuelta de Vázquez, los dos remates de (Sebastián) Villa. No son diez llegadas”.

A su turno, y enojado, Pagani dijo: “No me contés un ca..., viejo”. Y lo desafió: “Mirá en qué pavada te metés. Hablá de fútbol, pibe”. Luego, también con sarcasmo, Arévalo le consultó a Pagani si, desde su punto de vista, Boca mereció ganar su encuentro, a lo que le respondió redoblando la apuesta: “No mereció empatar, mereció ganar el partido. Lógicamente”.

Un rato antes, el experimentado cronista había hecho un análisis más profundo sobre el nivel de Boca en los últimos partidos. “Boca antes jugaba cuatro puntos; ahora, juega seis. Tampoco estamos hablando de un equipo que juega demasiado bien. Pero juega quince metros más adelante. Al jugar la defensa en el medio de la cancha, produce y recibe más situaciones de gol”. En ese sentido, Pagani indicó que “al jugar más adelantado”, lo cual resaltó como “muy promisorio”, el equipo de La Ribera “tiene más posibilidades” de marcar y sufrir tantos.

En relación a la derrota frente al equipo de Sergio Rondina, Pagani indicó que la ausencia de Villa en el partido, quien estuvo en el banco de suplentes para “descansar”, fue clave para que se determinara el resultado final. “Recién jugó al final del partido. Depende mucho mucho de la presencia de Villa”, analizó.

A la vez, Arévalo consideró que es mejor equivocarse en el comienzo de la temporada que al final. “Si se comete algún error, mejor este momento, porque Boca a lo que apunta es a mejorar el funcionamiento par a llegar bien a Corinthians (NdeR: el martes 26 se juega el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores).

Por último, el periodista identificado con River Plate, Nicolás Distasio, coincidió con Pagani en cuanto a las consecuencias que tiene para Boca que sus defensores centrales se ubiquen más cerca de la mitad de la cancha. “Yo creo que (Carlos) Izquierdoz y (Marcos) Rojo se potencian cuando juegan más cubiertos y más cerca del arco. Cuando juegan adelantados como hoy (a Rojo lo tenemos de aquel partido del Mundial 2018 en Rusia cuando corrió a (Kylian) Mbappe y no lo alcanzó nunca), más allá de que tiene una condición atlética terrible. Lo que quiero decir es que con espacio para atrás, se les va a complicar”, vaticinó.