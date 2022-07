Federico Bulos volvió a explotar en favor de Gallardo y sus compañeros lo cruzaron

El columnista de F90 (ESPN), Federico Bulos, explotó este viernes en favor del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, luego del triunfo del conjunto millonario por 1 a 0 frente a Gimnasia (LP), en un encuentro correspondiente a la novena jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Sin vueltas, el periodista sentenció sobre la responsabilidad de Gallardo en el presente de River: “Para mí, acomodó todo”. En ese momento, su compañero, el periodista Marcelo Sottile, le dijo: “Tranquilo”. Haciendo caso omiso al consejo de su colega, el Negro lanzó: “El futbol no termina hoy. River deberá seguir compitiendo. Pero Gallardo es... mirá, me voy a animar a decirlo. No tengo tantas herramientas para justificarlo. Lo pienso y lo comparto con ustedes. Es mejor líder que técnico”.

Luego, el relator desarrolló su nueva idea acerca del DT millonario: “El líder lidera en las buenas, en las no tan buenas y en las malas, y cuando vio que se venía una situación incómoda, mandó un mensaje, volvió a generar un nuevo aire, en un equipo que para mi gusto estaba gastado o aburguesado”. En ese sentido, indicó que “la responsabilidad de un líder de verdad, es: si están desgastados, renuevo el aire, y yo ya veo que hay un cambio de atmósfera”.

Acto seguido, Sottile admitió: “Si encontramos un punto de mesura, no hay debate posible”. Y luego salió al cruce de su compañero: “Si no nos pasamos de vueltas, nos vamos a poner de acuerdo. El liderazgo de Gallardo es un atributo fundamental. Eso pudo tener alguna baja de tensión, pero nunca estuvo en duda. El único tema es no decir ‘ya está'”. Además, le espetó: “Querés ganar la discusión, y te olvidas del segundo tiempo con Vélez”.

Marcelo Gallardo y Matías Biscay LA NACION/Mauro Alfieri

En su contrataque, Bulos lo acusó al Cholo de “utilizar palabras que yo no dije”, y consideró que la discusión, ya “está ganada” por él. A su turno, el conductor Chavo Fucks le recordó al Negro que el primer tiempo con Gimnasia (LP) tampoco fue bueno, y le sugirió al periodista: “Hay que estar tranquilo”. A su vez, dijo que Gallardo está “armando” y “construyendo” a su River.

Respecto de la conferencia de prensa que brindó el último jueves, donde negó que exista una crisis en su equipo, Bulos dijo que se trató de una muestra de “liderazgo puro”, y agregó: “El tipo vio que algo pasaba y dijo: señores, vengan acá. Este es el problema, acá no hay ninguna crisis, vamos a reestructurar todo”.

Por su lado, el exjugador Oscar Ruggeri recordó el semblante de Gallardo tras la eliminación de la Copa Libertadores y lo comparó con el actual. En ese sentido, consideró que “en algún momento te pasan cosas así, hasta que llegas a tu casa, reaccionas, y al otro día decís: otra vez tengo que estar ahí arriba, porque soy la cara visible de todo esto, y tengo que estar bien yo porque si no o lo levantamos. Y pegó la reacción, posiblemente”.

Por último, Bulos dio una peculiar definición acerca del entrenador de River. “¿Sabés lo que es Gallardo? ¿Viste el ‘arregla tutti’ que llamás a tu casa? Gasista, plomero, arregla la estufa. Lo que quieras. El tipo viene y soluciona lo que haya que arreglar. Es el arregla tutti”, lo definió.