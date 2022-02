Toti Pasman anunció que será papá por tercera vez y sorpresivamente le tiró un dardo a Juan Román Riquelme

A los 48 años, Toti Pasman será papá nuevamente junto a su pareja, Julieta Bettatis. Así lo anunció el propio periodista, quien reveló además que el nacimiento de su tercer hijo se espera para agosto. El conductor de radio y la doctora ya tienen a Benjamín. No obstante, al hablar del posible nombre de su bebé, el también abogado sorprendió con un inesperado dardo hacia el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

“Hoy voy a empezar el programa de una manera diferente”, comenzó el conductor de Fútbol 910 (La Red). Todavía sin adentrarse en detalles, explicó que esperaría un poco para meterse en la agenda habitual del programa: “Las polémicas y lo que dejó la fecha lo dejamos para después, porque es el día de los enamorados y porque tengo algo para decirles”.

Toti Pasman lanzó inesperadamente una crítica contra Riquelme Captura

Pasman aprovechó acertadamente la fecha especial para hacer el anuncio. Después de pedir una canción que reconoció como la preferida de su pareja, Julieta Bettatis, procedió a contar la novedad. “Me guardé la noticia para San Valentín. Día especial para nosotros. Voy a ser papá por tercera vez”, lanzó. Además de Benjamín, el periodista tiene una hija más grande, Candelaria, fruto de su relación anterior. La joven se recibió hace unos meses de licenciada en Economía en la Universidad del San Andrés y el conductor de radio lo celebró en sus redes.

Mientras abría su programa, Pasman no pudo contener su alegría por la llegada de su tercer hijo y explicó que su esposa está embarazada. “Estoy muy feliz, muy feliz, de que se agrande la familia. Tengo a Cande de 25, a Benja de 9, y ahora estamos esperando para ver qué puede pasar. Está de tres meses, y para confirmarlo esperamos a la ecografía de las 12 semanas”.

Julieta Bettatis y Toti Pasman tendrán otro hijo Instagram @totipasman

En esa misma línea, aclaró que todavía no tiene confirmado el sexo, pero que ya tienen pensado los nombres en ambos casos: “Veremos si es Delfina o Lautaro, que son los nombres que estamos manejando. Qué se yo, parece que viene una nena”.

Entre las felicitaciones de sus compañeros y las muestras de cariño por parte de todo el equipo, el conductor se permitió bromear con su relación con Juan Román Riquelme y la posibilidad de elegir ese nombre para su futuro hijo. “Román es triste, es nombre de gente triste, de gente mala, de gente medio garca. No, Román no va, no está en agenda”, manifestó.

La historia de amor entre Toti Pasman y Julieta Bettatis

Julieta Bettatis, Toti Pasman y su hijo Benjamín Instagram @totipasman

A pesar de que lleva muchos años en los medios, recién en 2021 el periodista contó cómo fue que se conocieron con su pareja. En una visita que ambos realizaron a Los Mammones, recordó que la cruzó en un boliche y que en aquella primera ocasión no sucedió nada: “Me quedé mirándola totalmente shockeado porque era una bomba. Y ella se acercó y me dijo ‘Toti, ¿cómo estás?’. Pero en ese momento no pasó nada. Julieta estaba de novia aunque era dudosa esa relación”.

“Después de esa noche, no la vi por dos años porque no me dio el teléfono. Recién la vi dos años después en Museum. Fue amor a primera vista. Y ahí sí me dio el teléfono”, cerró la anécdota el periodista sobre quien es la madre de sus ahora dos hijos.