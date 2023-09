escuchar

Esta semana, el periodista Toti Pasman comparó el presente del futbolista de Boca Juniors, Edinson Cavani, con la actuación del delantero Franco Soldano dos años atrás en el conjunto xeneize. El inesperado análisis del animador generó decenas de comentarios en la red social X (Twitter).

Siempre polémico, el comentarista deportivo asemejó el trabajo “sucio” que hace Cavani en el campo de juego con el que hacía Soldano en su paso por Boca, donde llegó a jugar en la posición de volante frente a River en pos de sacrificarse por el equipo.

En ese sentido, Pasman indicó que, aunque Cavani “llegó para hacer goles que le den la séptima Libertadores a Boca”, el Matador “no juega como un nueve de área” y “no patea al arco”.

Según Pasman, “hasta ahora, lo que se puede destacar de Cavani es su sacrificio”, tras lo cual, enumeró las chances de gol erradas que tuvo el delantero desde su arribo al club de la Ribera. “Se perdió un tanto increíble contra Nacional en su debut”, recordó, y señaló dos oportunidades frente al arco que tuvo en los 180 minutos de la serie de Copa Libertadores ante Racing.

A la vez, consideró que el “Cava” “no tuvo oportunidades” contra Tigre, el último fin de semana, por lo cual “tuvo que ejecutar un tiro libre para ver si podía mojar”.

Al mismo tiempo, destacó las cualidades humanas de Edinson: lo describió como “un fenómeno, perfil bajo, profesional, solidario y un ejemplo”, no obstante lo cual, “no está haciendo lo que se esperaba de él: goles”. Hasta el momento, Cavani metió un gol en cinco partidos disputados, y anotó el tiro desde el punto de penal en la serie contra Racing.

Edinson Cavani lleva jugados cinco partidos en Boca; hasta ahora, sólo pudo marcar un gol Anibal Greco

De acuerdo con Pasman, Cavani debe jugar “en los últimos 30 metros de la cancha para definir los ataques” de su equipo. En este punto, le adjudicó responsabilidad a sus compañeros quienes, estimó, “deberán buscarlo más, aunque sea para tirarle centros”.

Por supuesto, el particular análisis de Pasman generó decenas de comentarios en la red social, donde se mostraron en desacuerdo con la analogía propuesta por el animador radial y televisivo. “No podes, Toti”, escribió un usuario.

En tanto, otro internauta diferenció la actividad de Soldano en su paso por Boca, donde el delantero jugó 51 partidos y anotó cinco goles, con los condicionantes que tiene Cavani para no marcar. “Soldano no tocaba una pelota, y las que tocaba, las daba mal... si Almirón no le da funcionamiento al equipo, obvio que Cavani no va a rendir como puede”.

Por último, un tuitero le recordó su fallido pronóstico sobre Sergio Romero, el arquero de Boca que posibilitó la clasificación de su equipo a las semifinales de la Libertadores. En el momento de su llegada al club, Pasman aseguró que, la idea de su incorporación, era un “caprichito caro” del vicepresidente Juan Román Riquelme.

Franco Soldano es recordado por su falta de efectividad en el arco rival y el sacrificio que hacía por el equipo; Toti Pasman lo comparó con Edinson Cavani por ese motivo Marcelo Aguilar - LA NACION

Días atrás, una vez consumada la heróica actuación de “Chiquito” en los penales, el nombre de Pasman fue tendencia porque recordaron su antigua publicación.

La llegada de Cavani a Boca generó una gran expectativa entre los hinchas del equipo, quienes lo esperaban desde hace dos años. En su presentación, miles de aficionados xeneizes se acercaron a la Bombonera para darle una cálida bienvenida al “Matador”, quien ya dio sobradas muestras de su categoría en el campo de juego.