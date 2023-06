Toti Pasman destrozó a Lionel Messi y los fans lo liquidaron en las redes: “No le creo nada”

escuchar

Este miércoles, en su programa de Radio La Red, el conductor Toti Pasman realizó un duro comentario editorial acerca del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, a quien le cuestionó la legitimidad de sus palabras, luego de que La Pulga reiterara que “en principio”, no disputará el próximo Mundial 2026.

Descreído, al comienzo de su ciclo radial, Pasman criticó los movimientos de Leo en relación a su frustrado regreso al club que lo formó como jugador. “Yo, a Messi, no le creo más nada. Estuvo seis meses haciendo la novela rosa; que voy a volver al Barcelona; que me voy a cenar con Jordi Alba, Busquets y Sergi Roberto; que Antonela anota a los pibes en el colegio; y se fue al Inter Miami...”.

Del mismo modo, se retrotrajo a 2016, cuando Messi renunció a La Albiceleste para luego regresar. “Dijo: ‘la selección no es para mi, basta, no pude, no sé qué, le pusieron un videito en el subte y volvió”, dijo. En esa línea, agregó: “Entonces, yo la verdad, no le creo más nada. ¡No le creo!”. A la vez, aclaró que no cuestiona su honorabilidad; resaltó que se trata de decisiones en las que “uno puede cambiar de opinión”, como el club donde jugará, o si disputará otro Mundial con su selección. “No pasa nada”, desdramatizó.

Acto seguido, definió a Messi como “un pibe cambiante”, y añadió: “No le creo porque nos bolaceó a todos seis meses que su vida era Barcelona, y se va a Miami. Después, vive diciendo que va a dejar la selección, y se vive quedando. De hecho, pasado mañana juega en China cuando podría estar en Miami de vacaciones o en Barcelona haciendo el amor con Antonela y jugando a la play con los pibes; sin embargo, está en China”.

Lionel Messi está en China con la selección argentina Ng Han Guan - AP

En otro orden, abrió un debate entre sus oyentes sobre si es conveniente que Messi juegue otro Mundial con 39 años, y hasta se imaginó cuáles podrían ser las eventuales críticas que podrían hacerle al siete veces ganador del Balón de Oro; incluso, se hizo cargo y admitió que se ve a él mismo haciendo ese tipo de comentarios en caso de que Leo decida disputar la Copa a disputarse en Estados Unidos-México-Canadá. Por eso, opinó que “la decisión más sabia” de Messi, sería “dejar su última foto en un Mundial levantando la copa”.

Por supuesto, la antipática postura de Pasman con el emblema de la selección argentina generó comentarios negativos en su contra en la red social Twitter, donde los usuarios citaron la recordada frase que en su momento le dedicó Diego Maradona. Además, le dijeron que “no aprende” de sus refutados análisis, y lo acusaron de tirar “mala leche”, entre otros mensajes.

En una entrevista con la televisión de China, donde Messi y sus compañeros de selección se encuentran para disputar un partido amistoso ante Australia, La Pulga aseguró que Qatar 2022 fue su último Mundial como futbolista. “No bueno, en realidad lo dije algunas veces, yo creo que no, que este fue mi último Mundial. (...) Iré viendo cómo se dan las cosas; en principio, no creo que llegue al próximo Mundial”, indicó el capitán de La Scaloneta. Lo mismo había dicho en entrevistas previas a la Copa del Mundo jugada en Medio Oriente, así como durante la propia competencia.

