La reacción de Valverde cuando Bielsa lo sacó en el inicio del segundo tiempo contra España

Marcelo Bielsa, conocido popularmente como “Loco”, volvió a tomar una decisión que fue de la mano con su apodo, ya que minutos después de haber hecho un cambio de arquero por los constantes errores de Fernando Muslera, el entrenador argentino sacó al capitán Federico Valverde. Esta decisión fue muy cuestionada, ya que en ese momento Uruguay perdía 1-0 con España, y hasta hubo una polémica reacción del jugador de Real Madrid.

11' ST Y AFUERA EL CAPITÁN: ¡El Loco Bielsa sacó a Pajarito Valverde, con Uruguay perdiendo 1-0 ante España, para que ingrese Viñas! ¿Qué te parece?



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Inmediatamente después de ser reemplazado por Federico Viñas, Valverde pasó por detrás de Bielsa, no lo saludó y ni siquiera lo miró, sino que fue derecho a hablar con los ayudantes de campo y utilizó su camiseta para taparse la boca. Con esto, evidenció que dijo algo que no quería que se pueda comprender con una lectura de labios, lo que dejó en claro el conflicto interno de la selección uruguaya.

Bronca TOTAL de Fede Valverde tras ser sustituído en Uruguay vs. España. ¡NI LO MIRÓ A MARCELO BIELSA!



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La cara de Federico Valverde evidenció su bronca contra Marcelo Bielsa, quien llegó al Mundial 2026 muy cuestionado tanto por la prensa uruguaya como por la población futbolera del país oriental. Incluso, hubo muchos rumores vinculados a una pelea entre el Loco y sus jugadores, lo que hizo todavía más llamativo que la federación lo mantuviera en el cargo.

Fede Valverde no lo saludó a Bielsa, al salir reemplazado a los 11' ST para que ingrese Viñas... ¿Qué habrá dicho con la boca tapada por su camiseta?



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El aporte de Viñas fue de tres pases concretados de cinco intentados, además de un tiro en el que falló al arco. La estadística total de Uruguay en el partido fue de un disparo entre los palos, el cual fue realizado desde fuera del área por Nicolás De la Cruz. Lo curioso de este dato es que el único intento de España fue el gol de Álex Baena, con error incluido de Fernando Muslera.

Con la eliminación de Uruguay consumada, Marcelo Bielsa habló con la prensa y, al ser consultado por el cambio de Federico Valverde, se limitó a explicar: “Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque”. Esta explicación también fue cuestionada, ya que una de las mayores virtudes del capitán charrúa es el ataque, además de que no consiguió su objetivo.

El blooper de Fernando Muslera para el 1-0 de España

Una acción aislada terminó por precipitar el desenlace de una noche que ya era tensa para Uruguay. Nadie imaginó que un remate tan inofensivo cambiaría el partido. Álex Baena ensayó una media vuelta sin potencia, más para exigir una respuesta que para buscar el gol. Pero Muslera falló: la pelota rebotó en sus manos y terminó por cruzar despacio la línea de gol. Un blooper tan insólito como determinante, que dejó a España arriba en el marcador y golpeó de lleno a la Celeste.

¡¡INCREÍBLE, PERO REAL!! ¡¡ERROR DE NANDO MUSLERA Y GOL DE BAENA PARA EL 1-0 DE ESPAÑA ANTE URUGUAY!!



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La mala racha de Uruguay en Mundiales

Tras los empates 1-1 y 2-2 ante Arabia Saudita y Cabo Verde, respectivamente, Uruguay perdió 1-0 contra España y quedó eliminado en fase de grupos del Mundial 2026, ya que quedó en la tercera posición con dos puntos y esa cantidad no le alcanza para meterse entre los ocho mejores.

En Qatar 2022, con Diego Alonso como entrenador, la Celeste empató 0-0 con Corea del Sur, perdió 2-0 contra Portugal y le ganó 2-0 a Ghana en la última fecha, aunque en esa ocasión no había mejores terceros y tampoco le alcanzó para meterse en octavos de finales. De esta manera, es la segunda vez consecutiva que Uruguay cae en la fase de grupos de la Copa del Mundo.