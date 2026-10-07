La Sole le cantó “Brindis” a Lionel Messi: el video completo del emotivo momento en la despedida

Lionel Andrés Messi le dijo adiós a la selección argentina luego de 21 años, una Copa del Mundo, dos bicampeonatos de América y un legado inigualable. Se quitó por última vez la cinta de capitán, la cual ahora llevará Cristian “Cuti” Romero, y entre lágrimas se despidió de sus compañeros, cuerpo técnico y afición. Fue una velada extremadamente emotiva, llena de música y homenajes que se coronó con una victoria por 3-0 frente a Benín que tuvo como frutilla del postre un gol de penal del 10. Sin duda, uno de los momentos más especiales tuvo como protagonista a Soledad Pastorutti, que se paró frente a Leo para cantarle “Brindis”, una de sus canciones favoritas.

Una vez finalizado el tercer y último partido de la ventana internacional de la FIFA, hubo un show de drones y una presentación en vivo de La Sole, quien interpretó una de las canciones más emotivas de su repertorio. Vestida con un poncho celeste y blanco, comenzó a cantar “Brindis” cerca del banco de suplentes y de a poco se acercó a la cancha donde estaba “La Scaloneta” hasta terminar parada frente a Messi.

La Sole cantó "Brindis" en la despedida de Messi Manuel Cortina - LA NACION

La escena fue similar a la que tuvo lugar en marzo de 2023 durante el homenaje de la Conmebol a la selección argentina tras el Mundial de Qatar. En aquella ocasión, ella también se paró frente al 10 para cantarle, con la mirada clavada en sus ojos, esta emotiva canción, la cual en 2006 también le dedicó a Diego Maradona. Tanto en el medio de la presentación como en el final se fundieron en un afectuoso y cariñoso abrazo, que reflejó años de historia compartida.

El futbolista y la cantante se fundieron en un sentido abrazo Manuel Cortina - LA NACION

“Le cantamos todos juntos el final. ¿Me ayudan? Porque queremos que esto no termine nunca", expresó Pastorutti, e invitó a la hinchada a sumarse a la canción para cerrar el homenaje al 10.

La Sole le dio su poncho a Agustín Giay durante la despedida de Messi (Video: X @sariskleit)

Tras la performance, la cantante se unió al resto del plantel para escuchar el discurso de Messi. En el medio, Agustín Giay se acercó a ella y le hizo un comentario sobre su poncho albiceleste. Si bien su intercambio de palabras fue imperceptible, todo parecería indicar que le pidió su prenda característica y la artista, feliz, no dudó en dársela. El defensor, en tanto, le entregó a cambio su camperón de la selección y ella se la puso para abrigarse. La escena quedó grabada y el video no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Messi le entregó a La Sole las tarjetas del partido que le regaló el árbitro (Foto: Captura)

Asimismo, la cantante también se llevó a casa un souvenir muy especial. Cuando finalizó el partido, el árbitro chileno Fernando Véjar le entregó a Messi las tarjetas roja y amarilla que usó en los 90 minutos. Pero el 10 no se las quedó, sino que se las regaló a Pastorutti como gesto de agradecimiento. Feliz, la cantante las mostró frente a las cámaras y acto seguido se dio un fuerte y afectuoso abrazo con Antonela Roccuzzo, con quien terminó compartiendo un especial momento.