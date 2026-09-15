La TV de los Juegos Suramericanos 2026: qué canales transmiten en vivo y las opciones de streaming

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El evento multidisciplinario se desarrolla en la provincia de Santa Fe hasta el 26 de septiembre con la participación de 15 países
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Más de 4 mil deportistas de 15 países de la región compiten en la 13ª edición de los Juegos Suramericanos que se desarrollan en la provincia de Santa Fe hasta el 26 de septiembre y donde, además de medallas, hay clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
- Las competencias se transmiten en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports. El acceso a ambos es gratutito, sin necesidad de suscribirse.
La mayoría de las actividades del evento multidisciplinario se concentran en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata tiene lugar el surf y en la Ciudad de Buenos Aires, el bowling. Además de la Argentina, hay atletas de Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Curazao, Panamá, Aruba, Guyana y Surinam.
Cronograma de los Juegos Suramericanos 2026
- Ajedrez: 12 y 13 de septiembre - En Rosario
- Aguas Abiertas: 13 de septiembre - En Santa Fe
- Atletismo: 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe
- Bádminton: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Beach vóleibol: 13 al 17 de septiembre - En Rosario
- Billar: 12 al 14 de septiembre - En Rosario y Santa Fe
- Bochas: 14 al 17 de septiembre - En Santa Fe
- Bowling: 15 al 19 de septiembre - En Buenos Aires
- Boxeo: 13 al 18 de septiembre - En Rafaela
- Canotaje (slalom y sprint): 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe
- Ciclismo BMX Freestyle: 14 y 15 de septiembre - En Rafaela
- Ciclismo BMX Race: 16 y 17 de septiembre - En Rafaela
- Ciclismo Montaña (MTB): 14 de septiembre - En Rafaela
- Ciclismo Pista: 20 al 22 de septiembre - En Rosario
- Ciclismo Ruta: 15 al 18 de septiembre - En Rosario y Santa Fe
- Clavados: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Ecuestre (Adiestramiento): 13 al 15 de septiembre - En Rosario
- Ecuestre (Concurso Completo): 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Ecuestre (Salto): 23 al 26 de septiembre - En Rosario
- Escalada Deportiva: 22 al 25 de septiembre - Santa Fe
- Esgrima: 13 al 18 de septiembre - En Rosario
- Esports: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Esquí Náutico y Wakeboard: 18 al 20 de septiembre - En Santa Fe
- Fútbol: 16 al 25 de septiembre - En Rosario
- Gimnasia Artística: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Gimnasia Rítmica: 18 al 21 de septiembre - En Rosario
- Gimnasia Trampolín: 19 al 21 de septiembre - En Rosario
- Golf: 15 al 18 de septiembre - En Rosario
- Handball: 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe
- Hockey sobre césped: 13 al 22 de septiembre - En Santa Fe
- Judo: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Karate: 23 al 25 de septiembre - En Rosario
- Levantamiento de Pesas: 14 al 17 de septiembre - En Rosario
- Lucha: 19 al 21 de septiembre - En Rosario
- Natación: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Natación Artística: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Pádel: 22 al 25 de septiembre - En Rafaela
- Patinaje Artístico: 14 al 15 de septiembre - En Rosario
- Patinaje Velocidad: 14 al 16 de septiembre - En Rosario
- Pelota Vasca: 20 al 24 de septiembre - En Rosario
- Pentatlón Moderno: 14 al 18 de septiembre - En Rosario
- Polo Acuático: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Ráquetbol: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Remo (Convencional): 15 al 18 de septiembre - En Santa Fe
- Remo Coastal: 22 y 23 de septiembre - En Santa Fe
- Rugby 7: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Skateboarding: 18 y 19 de septiembre - En Rafaela
- Sóftbol: 15 al 25 de septiembre - En Santa Fe y Paraná
- Squash: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- SUP (Stand Up Paddle): 15 al 16 de septiembre - En Santa Fe
- Surf: 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata
- Taekwondo: 23 al 25 de septiembre - En Rosario
- Tenis: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Tenis de Mesa: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Tiro con Arco: 21 al 25 de septiembre - En Rosario
- Tiro Deportivo: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe
- Triatlón: 16 al 18 de septiembre - En Santa Fe
- Vela: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe
- Vóleibol: 15 al 25 de septiembre - En Rosario
La delegación argentina es una de las 15 participantes y la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.
En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).
La delegación nacional mejoró su actuación tras lo hecho en los últimos Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.
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