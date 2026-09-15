La TV de los Juegos Suramericanos 2026: qué canales transmiten en vivo y las opciones de streaming

Más de 4 mil deportistas de 15 países de la región compiten en la 13ª edición de los Juegos Suramericanos que se desarrollan en la provincia de Santa Fe hasta el 26 de septiembre y donde, además de medallas, hay clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Las competencias se transmiten en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports. El acceso a ambos es gratutito, sin necesidad de suscribirse.

La natación es una de las disciplinas más atractivas de los eventos multidiscipinarios

La mayoría de las actividades del evento multidisciplinario se concentran en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata tiene lugar el surf y en la Ciudad de Buenos Aires, el bowling. Además de la Argentina, hay atletas de Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Curazao, Panamá, Aruba, Guyana y Surinam.

Cronograma de los Juegos Suramericanos 2026

Ajedrez : 12 y 13 de septiembre - En Rosario

: 12 y 13 de septiembre - En Rosario Aguas Abiertas: 13 de septiembre - En Santa Fe

13 de septiembre - En Santa Fe Atletismo : 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe

: 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe Bádminton : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Beach vóleibol : 13 al 17 de septiembre - En Rosario

: 13 al 17 de septiembre - En Rosario Billar : 12 al 14 de septiembre - En Rosario y Santa Fe

: 12 al 14 de septiembre - En Rosario y Santa Fe Bochas : 14 al 17 de septiembre - En Santa Fe

: 14 al 17 de septiembre - En Santa Fe Bowling : 15 al 19 de septiembre - En Buenos Aires

: 15 al 19 de septiembre - En Buenos Aires Boxeo : 13 al 18 de septiembre - En Rafaela

: 13 al 18 de septiembre - En Rafaela Canotaje (slalom y sprint) : 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe

: 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe Ciclismo BMX Freestyle : 14 y 15 de septiembre - En Rafaela

: 14 y 15 de septiembre - En Rafaela Ciclismo BMX Race : 16 y 17 de septiembre - En Rafaela

: 16 y 17 de septiembre - En Rafaela Ciclismo Montaña (MTB) : 14 de septiembre - En Rafaela

: 14 de septiembre - En Rafaela Ciclismo Pista : 20 al 22 de septiembre - En Rosario

: 20 al 22 de septiembre - En Rosario Ciclismo Ruta : 15 al 18 de septiembre - En Rosario y Santa Fe

: 15 al 18 de septiembre - En Rosario y Santa Fe Clavados : 13 al 16 de septiembre - En Rosario

: 13 al 16 de septiembre - En Rosario Ecuestre (Adiestramiento) : 13 al 15 de septiembre - En Rosario

: 13 al 15 de septiembre - En Rosario Ecuestre (Concurso Completo) : 18 al 20 de septiembre - En Rosario

: 18 al 20 de septiembre - En Rosario Ecuestre (Salto) : 23 al 26 de septiembre - En Rosario

: 23 al 26 de septiembre - En Rosario Escalada Deportiva : 22 al 25 de septiembre - Santa Fe

: 22 al 25 de septiembre - Santa Fe Esgrima : 13 al 18 de septiembre - En Rosario

: 13 al 18 de septiembre - En Rosario Esports : 13 al 16 de septiembre - En Rosario

: 13 al 16 de septiembre - En Rosario Esquí Náutico y Wakeboard : 18 al 20 de septiembre - En Santa Fe

: 18 al 20 de septiembre - En Santa Fe Fútbol : 16 al 25 de septiembre - En Rosario

: 16 al 25 de septiembre - En Rosario Gimnasia Artística : 13 al 16 de septiembre - En Rosario

: 13 al 16 de septiembre - En Rosario Gimnasia Rítmica : 18 al 21 de septiembre - En Rosario

: 18 al 21 de septiembre - En Rosario Gimnasia Trampolín : 19 al 21 de septiembre - En Rosario

: 19 al 21 de septiembre - En Rosario Golf : 15 al 18 de septiembre - En Rosario

: 15 al 18 de septiembre - En Rosario Handball : 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe

: 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe Hockey sobre césped : 13 al 22 de septiembre - En Santa Fe

: 13 al 22 de septiembre - En Santa Fe Judo : 18 al 20 de septiembre - En Rosario

: 18 al 20 de septiembre - En Rosario Karate : 23 al 25 de septiembre - En Rosario

: 23 al 25 de septiembre - En Rosario Levantamiento de Pesas : 14 al 17 de septiembre - En Rosario

: 14 al 17 de septiembre - En Rosario Lucha : 19 al 21 de septiembre - En Rosario

: 19 al 21 de septiembre - En Rosario Natación : 13 al 16 de septiembre - En Rosario

: 13 al 16 de septiembre - En Rosario Natación Artística : 18 al 20 de septiembre - En Rosario

: 18 al 20 de septiembre - En Rosario Pádel : 22 al 25 de septiembre - En Rafaela

: 22 al 25 de septiembre - En Rafaela Patinaje Artístico : 14 al 15 de septiembre - En Rosario

: 14 al 15 de septiembre - En Rosario Patinaje Velocidad : 14 al 16 de septiembre - En Rosario

: 14 al 16 de septiembre - En Rosario Pelota Vasca : 20 al 24 de septiembre - En Rosario

: 20 al 24 de septiembre - En Rosario Pentatlón Moderno : 14 al 18 de septiembre - En Rosario

: 14 al 18 de septiembre - En Rosario Polo Acuático : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Ráquetbol : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Remo (Convencional) : 15 al 18 de septiembre - En Santa Fe

: 15 al 18 de septiembre - En Santa Fe Remo Coastal : 22 y 23 de septiembre - En Santa Fe

: 22 y 23 de septiembre - En Santa Fe Rugby 7 : 18 al 20 de septiembre - En Rosario

: 18 al 20 de septiembre - En Rosario Skateboarding : 18 y 19 de septiembre - En Rafaela

: 18 y 19 de septiembre - En Rafaela Sóftbol : 15 al 25 de septiembre - En Santa Fe y Paraná

: 15 al 25 de septiembre - En Santa Fe y Paraná Squash : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario SUP (Stand Up Paddle) : 15 al 16 de septiembre - En Santa Fe

: 15 al 16 de septiembre - En Santa Fe Surf : 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata

: 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata Taekwondo : 23 al 25 de septiembre - En Rosario

: 23 al 25 de septiembre - En Rosario Tenis : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Tenis de Mesa : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Tiro con Arco : 21 al 25 de septiembre - En Rosario

: 21 al 25 de septiembre - En Rosario Tiro Deportivo : 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe

: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe Triatlón : 16 al 18 de septiembre - En Santa Fe

: 16 al 18 de septiembre - En Santa Fe Vela : 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe

: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe Vóleibol: 15 al 25 de septiembre - En Rosario

La ceremonia inaugural de Santa Fe 2026 fue en el Monumento a la Bandera Franco Trovato Fuoco

La delegación argentina es una de las 15 participantes y la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).

La delegación nacional mejoró su actuación tras lo hecho en los últimos Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.