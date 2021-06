La vida secreta de la estrella olímpica que le costó su carrera y su matrimonio

Suzy Favor Hamilton comenzó a correr a los nueve años y su pasión por el deporte la llevó a competir en los Juegos Olímpicos de 1992, 1996 y 2000. Antes de casarse con Mark, su novio, con quien tuvo una hija, era una de las atletas más destacadas de Estados Unidos como corredora de media distancia. En 2012, luego de que un reportero la siguiera y sacara un artículo sobre ella, admitió que durante muchos años había llevado una doble vida como prostituta VIP en Las Vegas.

Luego de tener a su hija, Hamilton empezó a manifestar ataques de ira y su marido pensó que se trataba de la depresión posparto, sin embargo, tras el diagnóstico de un experto se determinó que la joven deportista era bipolar y sufría depresión. Además, durante las primeras visitas con los médicos, ella nunca reveló que su trastorno era hereditario: su hermano se había suicidado algunos años antes.

La deportista ganó siete títulos nacionales en Estados Unidos. En 2000 era una de las atletas favoritas a quedarse con la competencia de los 1400 metros en Sídney, aunque no lo consiguió. Según el informe de The Smoking Gun, la atleta trabajó como prostituta desde diciembre del 2011 bajo el seudónimo Kelly Lundy, donde cobraba 600 dólares la hora. Tuvo “encuentros sexuales” en Los Ángeles, Chicago y Houston, pero principalmente en Las Vegas.

Suzy Favor Hamilton durante la prueba de 1500 m en el campeonato femenino de Estados Unidos en 2001 Matthew Stockman - Getty Images North America

Durante los juegos de 2000 tuvo que enfrentar una controversia cuando un comercial de Nike la mostraba tratando de escapar de una persona que la atacaba. El material fue retirado después de que la compañía recibiera múltiples quejas de que el anuncio minimizaba la violencia de género. Durante su carrera fue respaldada por Reebok, Oakley y Clairol.

Ella misma confesó en Twitter, después de que ese medio reportara su doble vida, que “había desarrollado una nueva obsesión por ‘vivir la vida al máximo’”. “He tomado decisiones muy irracionales y asumo mi plena responsabilidad por ellas. Me sentí atraída a la prostitución en gran medida porque me proveía mecanismos de supervivencia cuando estaba atravesando momentos muy difíciles en mi matrimonio y mi vida”, explicó la corredora. “No soy una víctima aquí, sabía lo que estaba haciendo”, dijo.

La atleta era considerada una de las mejores de Estados Unidos Andy Lyons - Getty Images North America

La atleta explicó que no esperaba que la entendieran, pero que las razones por las que tomó esa decisión tenían sentido para ella y estaban “muy relacionadas con la depresión”. Señaló que tenía la intención de “volver a ser una buena madre, esposa, hija y amiga”. Al principio, ella le había insistido a su esposo para asistir a Las Vegas contratada como acompañante, pero con el tiempo la práctica se volvió cada vez más frecuente. Él accedió por el temor de perderla y se dedicó a cuidar a la hija que tenían en común.

“No puedo dimensionar lo arrepentida que estoy por las personas a las que he lastimado como resultado de mis acciones, agradezco enormemente el apoyo de mi familia”, tuiteó en su momento. En una oportunidad, la atleta corrió una maratón y horas más tarde voló a Las Vegas para verse con los clientes.

La atleta fue descubierta por un periodista que se hizo pasar por un cliente Capturas

Luego de salir de un evento de Rock -N-Roll Marthon, una muestra donde tenía que bailar, una persona la saludó con su nombre real. Ella volteó pensando que se trataba de uno de sus clientes, pero se percató de que era un periodista de Smoking Gun. Ese había sido el principio del fin.

A los pocos días salió publicado el artículo donde se mostraba el acuerdo que había hecho una persona para “obtener” los servicios de la atleta. Luego de quedar expuesta tuvo que salir a pedir disculpas ante los medios y la sociedad con una cataratas de tuits donde hacía referencia a su arrepentimiento. Sin embargo, todos sus patrocinios, incluido Nike, Disney y acuerdos comerciales con compañías locales se vinieron abajo, así como su matrimonio que también llegó a su fin recientemente.

Suzy y Mark dieron una entrevista seis años después de que saliera a la luz el escándalo Captura

LA NACION