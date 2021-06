Un gaucho increpó a Alberto Fernández en el acto por Güemes: “Nos está faltando el respeto”

El acto que el presidente Alberto Fernández encabezó en Salta como homenaje al general Martín Miguel de Güemes por los 200 años de su muerte sigue generando controversias.

A la renuncia del titular del Comité Operativo de Emergencias (COE), Francisco Aguilar, por considerar que el encuentro provocó un “riesgo sanitario” en el marco de la pandemia de coronavirus al congregar a una multitud de militantes, se le sumaron las críticas de Francisco Aráoz, representante de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, quien mantuvo un tenso diálogo con el mandatario.

“Me acerqué al Presidente, me saqué el sombrero y le dije: ‘Señor Presidente, soy Francisco Aráoz, presidente de Gauchos de Güemes. Usted vino a nuestra casa y nos está faltando el respeto, nos están atropellando. Esto es un circo, nosotros no podemos permanecer aquí, nos vamos a retirar, con el respeto que merece su investidura”, contó Aráoz, visiblemente frustrado con el desarrollo del acto y por no haber realizado la guardia gaucha bajo las estrellas, como tradicionalmente se hace cada 17 de junio.

El reclamo del gaucho Francisco Aráoz al presidente Alberto Fernández

“Entonces él me contestó: ‘Yo no tengo nada que ver con esta organización, depende de tu gobierno’ (en alusión al gobernador salteño Gustavo Sáenz). Le dije: ‘Yo lo sé, y nos faltaron el respeto, nos escupieron en la cara, nos vamos’. Y él me dijo: ‘¿Te explicó el gobernador que no se puede desfilar?’, y le respondí: ‘Sí, y no desfilar lo aceptamos a pesar de no estar de acuerdo, pero el circo no; no pertenecemos a esto”, agregó Aráoz en declaraciones a Telefe en Salta.

“Lo saludé con un puño y cuando me estaba yendo me dice: ‘Una lástima, son los 200 años de Güemes’. Me di vuelta y le dije: ‘Sí, lo esperé toda mi vida, como todos los gauchos de Salta, y nos robaron el Bicentenario de Güemes. Nos estafaron”.

"Nosotros no podemos permanecer aquí, nos vamos a retirar, con el respeto que merece su investidura”, le dijo Aráoz a Fernández en un tenso encuentro Facebook Agrupación Tradicionalista Salta Gauchos de Güemes

“Todo el gauchaje está dolido”

El dirigente tradicionalista manifestó su enojo con la organización del acto porque “gastaron millonadas de pesos para hacer un mapeo en el monumento y sacaron a los gauchos”.

“Todo el gauchaje está dolido, si ustedes vieran los mensajes, lo que siente el gaucho hoy, está indignado, está dolido, ha sido humillado”, remarcó durante la entrevista. “Es la primera vez en la historia que en el aniversario de la muerte de Güemes no han habido gauchos en Salta”.

Aráoz no fue el único disconforme que la organización. “Convirtieron el homenaje en un acto político”, dijo Diego Amante, integrante de la agrupación gaucha Juan Carlos Dávalos al diario salteño El Tribuno.

“Lo de ayer fue un robo, realmente fue una estafa, lo invitaron al Presidente de la Nación a mostrarle mentiras”, finalizó Aráoz.

LA NACION