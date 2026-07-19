Las celebridades de Hollywood que alentaron a la Argentina en la final del Mundial

La final de la Copa del Mundo 2026, que enfrentó a la Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva York, trascendió lo deportivo para consolidarse como el epicentro de una inédita constelación de estrellas. Fue triunfo por 1-0 para la selección española en tiempo extra, y el interés que despertó atrajo a numerosas figuras de la industria del cine y el entretenimiento estadounidense, quienes se mezclaron entre los miles de aficionados presentes en el recinto para vivir el desenlace del certamen desde las tribunas.

Celebridades en la final de la Copa del Mundo

Entre los asistentes de alto perfil, la presencia de Matt Damon resultó una de las más comentadas, quien asistió acompañado por su esposa, la argentina Luciana Barroso, lo que generó una inmediata reacción positiva entre el público local.

Por otro lado, también se destacó la aparición de Tom Cruise, quien tras compartir un momento previo con Shakira, se sumó a la expectativa mundialista. También estuvo Timothée Chalamet junto a su pareja Kylie Jenner. Otros destacados fueron Jon Hamm, Adrien Brody y Will Ferrell como parte de la extensa lista de celebridades que eligieron seguir el encuentro de cerca.

Luciana Barroso se mostró con la camiseta, aunque su esposo Matt Damon decidió ser neutral Captura TV

La influencia del cine y la música fue total, ya que Anya Taylor-Joy, quien mantiene un vínculo personal con la Argentina, captó la atención de los presentes y de las plataformas digitales, donde recibió un amplio respaldo de los seguidores argentinos.

De igual manera, el músico y productor Pharrell Williams fue identificado por los espectadores, a pesar de las confusiones iniciales sobre su identidad. La relevancia del evento convocó además a figuras del ámbito político como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su esposa Melania, y representantes de la familia real española.

Donald Trump y el rey Felipe VI vieron el partido desde el mismo palco FRANCK FIFE - AFP

La música tuvo su propio capítulo con la presencia del legendario Mick Jagger, quien ya fue visto mientras alentaba a Inglaterra en semifinales. La jornada, un auténtico desfile de celebridades, permitió ver a estrellas como Dua Lipa, Trevor Noah y Javier Bardem mientras compartían el espacio común con los fanáticos. Este fenómeno global, que mezcló la pasión por el fútbol con la cultura pop internacional, transformó la final en un evento histórico que logró captar la atención mundial más allá de las fronteras estrictamente competitivas.