No se puede discutir a un entrenador de la capacidad de Miguel Angel Russo. Toma decisiones hace más de 30 años como director técnico, ganó títulos y prestigio en su recorrido. Su llegada, antes que la Superliga sea su último orgullo en Boca, le aportó calma a un plantel que necesitaba una conducción diferente a la que aplicaba Gustavo Alfaro. Y finalizó con una vuelta olímpica que difícilmente Boca habría conseguido sin él.

A favor de Russo, además: no bien llegó, encontró rápido el equipo, que poco tenía que ver con el heredado por el ex técnico de Arsenal. Un 4-1-3-2 protagonista, que salía de memoria con mucha velocidad y explosión, un doble 5 compuesto por Campuzano y Pol Fernández que se entendía a perfección porque ninguno se superponía y ambos sabían qué rol cumplir en función de si la jugada los agarraba más adelantados o retrasados que su compañero. Pol Fernández tiene contrato hasta el 31 de diciembre con Boca, pero entre el DT y el Consejo de fútbol xeneize decidieron que "ya no era más jugador del club".

Boca, los dirigentes, Riquelme y Russo están en su derecho de tomar decisiones de separar a los futbolistas que no pretendan renovar el contrato con el club. Pero, quizás, sí pudo haberse subestimado cuál era el aporte de Fernández en la estructura del Boca campeón de la Superliga. Nunca fue un nombre más el de Pol Fernández, tal es así que su ausencia transformó a un equipo de memoria en uno que suma interrogantes y (en la actualidad) ni siquiera tiene un esquema fijo de juego. ¿Cómo juega Boca hoy? ¿4-5-1, con Cardona de triple 5 como lo hizo ante Inter en Porto Alegre? ¿4-1-4-1 como ante Talleres en Córdoba? ¿4-2-3-1 como ante Newell's en Rosario? ¿O 4-4-2 con Cardona de punta con Tevez como en la revancha con Inter en la Bombonera? En medio de la incertidumbre, hay dos futbolistas que sí mantienen el nivel: Izquierdoz y Tevez.

Nicolás Capaldo tiene un gran potencial, va incansable de área a área y si hasta ahora no convirtió es porque le faltó algo de fortuna y precisión, tiene un gran despliegue y le aporta a Boca un juego agresivo y tenaz. Pero no tiene el orden ni el pase ni el sentido colectivo de juego (para atacar y defender) de Pol Fernández. Y, en el desorden, es más difícil jugar bien. Ni que hablar cuando la mayoría de los rendimientos individuales estén bajos. El contagio también puede ser para abajo. Diego Pulpo González también tiene otras características, aunque como Capaldo y Pol Fernández puede pesar en las dos áreas, pero su falta de continuidad le juega en contra.

Russo observa, analiza. Pero se da el lujo de no utilizar a un futbolista que todavía tiene contrato con la institución. También toma decisiones de reemplazar a un Buffarini que la venía pasando muy mal por su sector en el partido ante Inter. ¿Si lo expuso? Sí, y quizás las falencias del lateral no tenían tanto que ver con su nivel propio sino con un volante derecho (Salvio) que colaboró poco en los retrocesos. Muchos podrán decir: "pero juega en Boca, Buffarini sabe a lo que se expone si no juega bien". Sí, pero muchas veces las decisiones de los entrenadores no sólo tienen que ver con las visiones del juego sino con los momentos. ¿Cómo tomó el plantel las últimas decisiones de un Russo que (hace un tiempo) muchos veían más "jugadorista" que alineado a la necesidad de los "dirigentes"?

Con Mauro Zárate sucede algo raro también. No hubo parte médico oficial de Boca, pero se comenta por lo bajo que quedó afuera de la lista de concentrados para jugar con Arsenal por una molestia física. Iba a ser titular, pero otra vez se queda afuera. ¿Cuál es la consideración que tiene el DT de Zárate? Muy baja, apenas jugó 7 de los 22 partidos en el segundo ciclo del DT en la Ribera y 349 minutos (un promedio de 49,8 por participación). Si se toma como referencia que en un partido que Boca estaba perdiendo ante Inter y podía quedarse afuera de la Copa Libertadores su primer cambio ofensivo fue Agustín Obando...

El zurdo Obando es, desde las características, más apto para ese puesto de volante por la izquierda, ahora bien: ¿Cuántas chances había de que un chico de las inferiores rompa la estructura de una Bombonera que mantenía la presión aún jugando sin público y que ingresaba en un equipo al que le costaba dar dos pases seguidos? Zárate, dentro de ese contexto (y futuros contextos que podrían darse en la Libertadores) le podía dar a Boca la rebeldía y el realismo ofensivo que al equipo le estaba faltando, quizás en medio del desconcierto era el único capaz de hacer un gol con una sola jugada. Pero Russo tomó la decisión de hacerlo entrar para que patee los panales, faltando tres minutos.

La expulsión de Obando no le permitió ni siquiera ingresar. Y por el fastidio Zárate pateó algo en el banco al darse cuenta que no entraba. Russo no lo vio, pero se enteró de lo sucedido. No hubo rendimientos de Zárate para que se gane el puesto como titular en Boca, pero tampoco minutos para que se pueda ganar ser una alternativa de ataque cuando el plan inicial no funciona. No hubo lesión en el entrenamiento, pero ni está concentrado para el partido contra Arsenal. Con Wanchope Abila lesionado, con Franco Soldano peleado con el gol, ¿esta decisión del técnico no debilita todavía más al equipo?

En la nueva versión pos título, el único jugador que le dio un salto de calidad al juego de Boca es Edwin Cardona. Generan con Tevez muy buenas sociedades, sobre todo cuando el colombiano se tira atrás para lanzar en largo y asistir, pero a veces esas combinaciones solas no le alcanzan a Boca para ser eficaz en ataque.

¿Boca tendría hoy un potencial colectivo mayor con Pol Fernández como titular y Zárate jugando más minutos? Quizás Russo está convencido que Obando o Maroni son alternativas anteriores a Zárate, quizás está seguro de que Capaldo, si se tranquiliza, puede jugar mejor que Pol Fernández. Pero Boca, en su conjunto, hoy no muestra esa seguridad que sí entregaba cuando el equipo salía de memoria y el entrenador respaldaba sus decisiones sin tener tan en cuenta los futuros vencimientos de los contratos y los enojos que (incluso él) pudo evitar anticipándose a los conflictos.

