Miguel Merentiel quiere seguir haciendo historia: “Boca es mi lugar en el mundo”

Miguel Merentiel volvió a finalizar el año como el máximo goleador de Boca. Con 15 goles y 4 asistencias, el delantero nacido en Paysandú ya llegó a las 50 conquistas y es consciente de su importancia dentro de la historia xeneize, donde ya alcanzó al Chelo Delgado en el puesto 27 de los máximos artilleros de todos los tiempos. Dentro de los objetivos colectivos no pudo coronar su desempeño con un título, ya que Boca no logró ser campeón en la temporada, pero él tuvo aportes decisivos en el recorrido. Y mira el futuro con optimismo.

En tiempos donde se prepara para tener una charla con Juan Román Riquelme para lograr una mejora contractual que evidencie en su salario lo que él siente que le aporta al club azul y oro, a punto de cumplir 30 años hace con LA NACION un balance de su temporada, ratifica su amor por Boca, revive aquel golazo a Manuel Neuer en el Mundial de Clubes y proyecta su objetivo de jugar el próximo Mundial con la selección de Uruguay y de volver a pelear la Copa Libertadores, esa que se le escapó por tan poquito en 2023.

Merentiel y la boca llena de gol Gonzalo Colini

-¿Qué es Boca para vos?

-Es mi lugar en el mundo. Me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. La pasamos muy bien y estamos felices de estar acá.

-¿Cómo sentís esa conexión con la gente?

-Es una locura. Tengo una conexión terrible. La verdad que la gente siempre me lo hace sentir en todo momento. Cuando voy a la calle, cuando voy a cualquier lado siempre están ahí para darme su apoyo. Feliz, muy feliz con la gente de acá.

-¿Pensás que eso puede deberse a los goles que le hiciste a River? Ya son cuatro con esta camiseta…

-Uno siempre se prepara para los superclásicos. Ganar un superclásico es un plus y la gente en la Bombonera se transformó y le metió para adelante. Estamos muy contentos de haber logrado aquel triunfo y de clasificarnos a la Libertadores, que era muy importante para nosotros, era uno de los objetivos que teníamos.

¡¡¡APARECIÓ LA BESTIA!!! GRAN JUGADA DEL CHANGO ZEBALLOS Y GOL DE MERENTIEL PARA EL 2-0 DE BOCA A RIVER.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

-Siempre se destaca tu rol desde el lado de descomprimir, del humor. ¿Vos cómo lo vivís?

-Siempre trato de transmitir alegría. Yo soy así y trato de hacer alguna broma para descomprimir un poco el grupo. La verdad que se disfruta mucho estar acá, más allá de que este año hubo momentos malos y otros buenos.

-¿Cómo vive la gente de Paysandú, tu lugar de nacimiento, con tu presente en Boca?

-La gente ahí siempre te da apoyo y se alegran por uno. Aprovecho para mandarles un saludo a toda la gente de Paysandú porque siempre me ha dado su apoyo y están pendientes de lo que hago.

-¿Y cómo manejás los momentos cuando las cosas no salen bien o pasan partidos sin convertir?

-Siempre tenés que pensar en que el gol va a llegar, tampoco desesperarse porque a veces le toca anotar a otro y también me pone contento eso de que puedan anotar otros compañeros. Cuando el gol llega todo es felicidad. Uno busca hacer el gol, pero a veces las cosas no siempre salen como uno quiere. Y en esos momentos es fundamental no desesperarse.

Paredes, Merentiel y Zeballos posan para LA NACION Nicolás Suárez

-Si tuvieras que hacer un ranking de tus goles del año, ¿cómo los ordenás?

-Los que se convierten en superclásicos siempre son superiores. A mi entender, es el partido más importante para nosotros y estoy feliz por anotarle a ese equipo.

-Pero también le hiciste uno de antología a Bayern Munich, y nada menos que a Manuel Neuer. En esa corrida del gol, ¿te imaginabas que terminaba así o ni la pensaste?

-La verdad es que no la pensé mucho para no ponerme nervioso. Me quedó la jugada completa ahí, con toda esa carrera, me quedé mano a mano con el arquero y tuve que definir. Por suerte lo hice bien.

-¿Ya tenés la Copa Libertadores en la cabeza?

-Sí, el sueño de todos nosotros es siempre levantar la Libertadores. Boca está donde merece estar; este club merece estar siempre en la Libertadores.

-¿Qué recordás de aquella copa que jugaste y estuviste tan cerca?

-Estuvimos tan cerca de ganarla que da un poco de frustración..., pero hay que seguir, intentarlo de nuevo y soñar para que ojalá se pueda dar.

-¿Se puede vivir con la presión de que en Boca es obligación ganar la Libertadores?

-Sí, yo creo que la copa es una obligación para este club siempre. Competir por la copa es lo que demanda la historia de Boca. Está bien que la gente presione porque están acostumbrados a ganar esos torneos.

Merentiel lucha una pelota ante Marcelo, durante la final de la Libertadores 2023 entre Boca y Fluminense Aníbal Greco

-¿Qué tan diferente es jugar en el ataque con Milton Giménez o con Cavani?

-No hay diferencia, los dos hacen bien su trabajo y son excelentes profesionales. Yo me puedo desempeñar con los dos de la misma manera.

-En este momento que Edinson (Cavani) no está jugando, ¿cómo se le da apoyo?

-Siempre nos damos apoyo entre nosotros para no bajar los brazos. Sabemos que se va a recuperar y lo estamos esperando; es muy importante para nosotros.

Cavani y Merentiel, dupla uruguaya en el ataque de Boca Augussto Famulari

-¿Cómo está esa sociedad con Exequiel Zeballos?

-Muy bien. El Chango es un excelente jugador y un excelente profesional; se supo reinventar, lo cual fue muy importante para que vuelva a ser el Chango que necesitamos. Estamos felices por su presente.

-¿Cuesta seguirle el ritmo cuando acelera?

-¡Es un avión! Yo ya sé que él va a desbordar por afuera, así que me voy metiendo al área porque sé que en cualquier momento va a salir con algo.

Merentiel habla, Zeballos se ríe; conforman una dupla letal en el ataque de Boca Nicolás Suárez

-¿Cuál es el secreto de la alegría y unión que mostró el grupo en los últimos meses del año?

-Lo grupal está muy fuerte, tanto interna como externamente. Los líderes de este equipo lo han hecho muy bien.

-¿Vos no estás ahí entre los líderes?

-No me siento tan parte de eso. Los más grandes son más importantes. Yo aporto mi grano de arena, pero los referentes son otros.

-¿Cómo está el grupo con el cuerpo técnico actual (Claudio Ubeda y Juvenal Rodríguez) tras el fallecimiento de Miguel Russo?

-Fue un momento muy triste que tuvimos que afrontar y darle para adelante todos unidos. Más allá de esa situación, en el grupo está todo muy bien, Claudio y Juvenal lo han asimilado bien y han seguido el legado de Miguel. Se están adaptando a nosotros y nosotros a ellos.

Merentiel disputa un balón ante Venezuela, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 Edilzon Gamez - Getty Images South America

-Te saco un poco de Boca: ¿Te imaginás jugando el Mundial con la selección?

-No sé, este último tiempo no he sido convocado, por lo que tendré que seguir trabajando y corrigiendo cosas, porque por algo no me están llamando. Tengo que mirar mi futuro con Boca y seguir.

-¿Qué te dice Bielsa cuando estuviste con él?

-Siempre me han tratado bien las pocas veces que fui a la selección. Si no me está llegando la citación debe ser por algo, así que tranquilo, a seguir laburando que ya va a llegar.