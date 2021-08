El tierno gesto de Antonela Roccuzzo con Lionel Messi en su despedida de Barcelona

El domingo Lionel Messi habló en conferencia de prensa tras el anuncio formal de su despedida del FC Barcelona. El crack rosarino ya no forma parte del club catalán, tras 17 temporadas vistiendo la camiseta blaugrana. En medio de la emoción y la tristeza, el futbolista no pudo contener el llanto, y su esposa, Antonela Roccuzzo, quien estaba en primera fila, tuvo un conmovedor gesto.

La esposa del 10 de la Selección argentina asistió al auditorio de Barcelona junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Apenas ingresó al escenario, Messi se mostró muy movilizado y reconoció que le costaba hablar por primera vez públicamente desde que se confirmó su partida del equipo español.

Lionel Messi se quebró durante la conferencia de prensa en el Nou Camp de Barcelona, tras el anuncio de su partida del club Eric Alonso - Getty Images Europe

Antes de que pudiera decir unas palabras, empezaron a brotarle las lágrimas, y allí fue donde su esposa se levantó de la primera fila, buscó en su cartera un pañuelo y se lo alcanzó. Cuando volvió a su asiento también consoló a los tres pequeños, que miraban con impotencia a su padre, y les susurró al oído para tranquilizarlos.

Días atrás, Roccuzzo había posteado desde Ibiza una foto familiar durante sus vacaciones y la tituló: “Mi team” (Mi equipo). Recordemos que en septiembre último, Messi charló con el periodista Rubén Uria González para el medio Goal y reveló el motivo por el que, en ese entonces, le dio marcha atrás a su salida de Barcelona: “Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio”.

El tierno gesto de Antonela Roccuzo cuando Lionel Messi se quebró en su despedida del Barcelona

A casi un año de aquella entrevista, el futbolista enfrentó la inesperada conferencia, completamente quebrado, con una frase que dejó en claro su sentir: “Es sin dudas el momento más difícil de mi carrera”. También reafirmó que ambas partes hicieron todo lo posible para renovar el contrato, pero no se pudo.

Antonella Rocuzzo le alcanzó un pañuelo a Lionel Messi cuando lo vio ingresar al escenario con las lágrimas a flor de piel Eric Alonso - Getty Images Europe

“Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda mi vida acá. Llegué muy chiquito, con 13 años. Pasaron 21 años y me voy con mi mujer y con tres catalanes/argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad”. expresó. Mientras tanto, las negociaciones para ordenar la logística del pase a PSG se intensifican en Francia, y crecen los rumores de un inminente anuncio.

LA NACION