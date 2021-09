Las lágrimas de Mónica, la primera maestra de Messi: “No podría creer que se acordara de mí”

Con la voz quebrada y sumergida en un mar de lágrimas, Mónica Dómina recordó con nostalgia los años en los que Lionel Messi vivió en Rosario. Ella era docente en la escuela primara General Las Heras y fue la primera maestra que tuvo el ídolo. Desde 1° a 4° grado, un pequeño Leo daba sus primeros pasos en la vida y una experimentada profesora no imaginaba lo que sucedería tiempo después.

“Un día Dios me permitió encender el televisor”, recordó. Su relato se cargó de emoción y se retrotrajo a una entrevista que Messi tuvo con Alejandro Fantino. El periodista le consultó en ese momento si recordaba a su primera maestra. “¡Mónica Dómina!”, contestó sin dudas el 10 del Barcelona. “Yo no podía creer que él se acordara de mi. Las maestras dejamos huellas pero que Messi se acuerde de mí fue increíble”, confesó. No obstante, alumno y maestra no tienen contacto desde que él tiene nueve años.

Lionel Messi de chico jugando en Newells Old Boys Club Atlético Newells Old Boys

En esa época, Messi ya demostraba su talento indiscutible para el fútbol y las medallas y trofeos juveniles se acumulaban en las repisas de su casa de Rosario.

“Me acuerdo que, en primer grado, su mamá Celia traía en una bandeja las medallas y copas que él ganaba. Él se levantaba del banco y salía corriendo para tratar de pararla y que no entre al salón con sus medallas”, recordó Mónica en diálogo con Super Deportivo Radio, un programa radial de la provincia de Santa Fe. “Nunca contaba lo que hacía, nunca alardeó de sus logros”, completó.

Mónica Dómina, la primera maestra de Messi que sueña con el reencuentro

Pero entre recuerdo y anécdota, la nostalgia se apoderó de la docente y las lágrimas, del momento. “Es mi gran deseo que venga a verme. Que pueda decirme personalmente: ‘Te vine a ver, Mónica’. Sería lo más hermoso que me pudiera pasar. Ese es mi sueño, como él dijo mi nombre quiere decir que algo dejé en él, en su ser”, expresó.

Su pronóstico para el Mundial

Mónica vivió como una hincha más la consagración de la Copa América en Brasil. “Yo deseaba y le pedía a Dios que se le dé en la Selección”, confesó. Sus palabras reflejan lo que más de 40 millones de argentinos anhelaron durante tantos años y finales perdidas. Con el deseo latente, se animó también a vaticinar lo que sucederá en Qatar 2022.

“Sé que le va a pasar y que va a ganar el Mundial y será la primera vez que alardeará quién es. Hasta ahora nunca lo hizo pero en ese momento sí va alardear que es el mejor jugador del mundo. Sé que lo va a lograr”, cerró.