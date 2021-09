La frase lapidaria de Guillermina Valdés que indignó a Marcelo Tinelli: “¿Todo tiene que decir?”

Marcelo Tinelli y Guillemina Valdés tuvieron un divertido ida y vuelta este lunes en ShowMatch. La jurado de La Academia hizo un comentario sin filtro sobre la edad de su pareja y conductor del programa, y él le hizo saber su indignación.

Todo comenzó con la presentación de Karina “La Princesita”, quien cantó y bailó el tema “Miénteme” de Tini Stoessel y María Becerra con una invitada especial: la saxofonista Tamara Kreimer. La artista es hija de otro gran músico argentino, Oscar Kreimer, a quien Tinelli presentaba en los 80, cuando trabajaba en el programa Badía y compañía.

El comentario de Guillermina Valdés que indignó a Marcelo Tinelli

El conductor se sorprendió al enterarse y le expresó a la saxofonista el gran cariño que le tenía a su padre. Fue allí cuando Tamara le dijo a modo de halago que ella lo miraba “de chiquita” en la televisión. “Sí, me acuerdo que eras un poquito más grande porque no fue hace tantos años tampoco”, le retrucó Tinelli entre risas.

En ese momento, intervino Guillermina Valdés, quien confesó divertida: “Yo también era chiquita cuando lo veía”. Mientras los participantes se reían y el locutor pedía un corte, Tinelli le recriminó a su pareja: “No puede… ¿Todas las cosas las tiene que decir? Es una cosa increíble”.

Más allá de este hilarante cruce entre ambos, el conductor confió que tiene ganas de casarse con Guillermina, con quien tuvo a su hijo menor a Lorenzo, de siete años. Fue durante las devoluciones del jurado a Julieta Nair Calvo, Tinelli sacó el tema de la boda al ver al novio de la participante y Ángel de Brito le consultó: “Está dando muchas vueltas acá el tema, Marcelo, lo traés seguido”.

Lejos de asustarse, el conductor le respondió al jurado: “Sí, por ahí un día se da. Puede pasar. ¿Por qué no?”. Al ver que Guillermina no intervenía, Tinelli amplió: “Yo tengo ganas, y ella me ha dicho que también. Ambos tenemos ganas de casarnos. No sé si al nivel de Pampita y Roberto García Moritán, pero sí”. Frente a lo cual la modelo asintió y miró a su pareja esbozando una gran sonrisa.

Desde que Guillermina se incorporó definitivamente al jurado de La Academia, luego de reemplazar a Pampita Ardohain en su licencia por maternidad, protagoniza divertidos cruces con Tinelli en los que salen a la luz detalles de la intimidad de la pareja. Hace días, el conductor reveló el nombre desconocido de la modelo.

“Minifalda, de verde. De Necochea. La voy a presentar con su nombre completo: bienvenida María Guillermina Valdés”, anunció el líder de ShowMatch. Ante la mirada de su pareja, totalmente desconcertada, Tinelli se defendió: “¿Qué tiene de malo? Yo me llamo Marcelo Hugo Tinelli”.

