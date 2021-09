Luciana Salazar sufrió un terrible accidente en un ensayo de La Academia: “Estaba bañada en sangre”

Luciana Salazar protagonizó un duro accidente mientras ensayaba para La Academia de ShowMacth (eltrece). La modelo sufrió un fuerte golpe en la cabeza contra una pared tras ser empujada cuando estaba haciendo equilibrio sobre un trapecio.

“Hoy fue un día complicado, pero por suerte la saqué barata, me podría haber matado literalmente. Una mala suerte haciendo trapecio, que nada tuvo que ver con la destreza”, escribió “Luli” en sus historias de Instagram junto a una foto que la mostraba recostada en el suelo, haciendo presión en su cabeza con un pañuelo y con el buzo, el cabello y el cuello manchados de sangre.

Luciana Salazar le contó a sus seguidores que sufrió un accidente y difundió una foto de su cabeza ensangrentada Instagram: @salazarluli

“Todos nos asustamos, espero mañana poder estar mejor”, confió al final del mensaje. Luego, en diálogo con La Previa de La Academia (Ciudad Magazine), la participante dio más detalles sobre el fuerte golpe que se dio.

“Estaba en un trapecio haciendo una inversión para abajo sola y le di un poco más de empujón al trapecio y como estaba boca abajo, fue tan fuerte el empujón que me estrolé la cabeza contra la pared. Fue terrible, imaginate el susto que me pegué, yo no estaba mirando porque estaba haciendo la inversión”, relató la modelo.

Luciana Salazar sufrió un fuerte golpe en la cabeza en un ensayo de La Academia

Luciana aseguró que sintió dolor y que su compañero Jorgito Moliniers, así como el equipo que la acompaña, se asustaron mucho. “Es como que te tiren un ladrillo arriba de la cabeza, esa fue la sensación; nunca entendí como bajé del trapecio, ninguno de los tres lo sabemos porque entramos todos en shock porque yo empecé a gritar. Me bajé del trapecio y empecé a llorar porque estaba bañada en sangre que me salía de la cabeza”, admitió.

La participante de La Academia aseguró que tuvo miedo de haberse “fracturado el cráneo”. Y detalló: “Entré en shock por el dolor que nunca experimenté en mi vida más la sangre que no paraba. Después los chicos me contuvieron y llamaron a una ambulancia”.

En el ciclo que cubre todas las novedades del concurso de ShowMatch adelantaron que peligra la participación de Luciana en el programa. El golpe que sufrió le provocó un hematoma y, como debe hacer piruetas colgada boca abajo, le pidió a la producción que le permita a su equipo ser el último en hacer la presentación para darle tiempo a recuperarse.

“Ella quiere bailar, pidió a la producción ir última a ver si llega a curarse del todo. Están definiendo si van a cocerla o si directamente esperan a que baje el hematoma que tiene y ver con los médicos qué corresponde hacer. Por ahora a esperar”, explicaron en el programa.

