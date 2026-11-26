Lejos de las canchas de tenis y en pleno receso del circuito profesional, Stefanos Tsitsipas armó las valijas y viajó a Ruanda para disfrutar de unos días en contacto con la naturaleza. Acompañado por su novia, Kristen Thoms, el deportista griego recorrió diferentes paisajes del país africano, observó animales salvajes en su hábitat natural y participó de actividades típicas de la cultura local. A través de sus redes sociales, compartió algunas de las postales de esta aventura.

El tenista de 28 años, que supo ocupar el tercer puesto del ranking mundial y disputar dos finales de Grand Slam, atraviesa un presente deportivo diferente al de sus mejores temporadas. Actualmente, se ubica en el puesto 36 de la clasificación ATP, luego de un período marcado por resultados irregulares, cambios en su equipo de trabajo y una lesión en la espalda que condicionó su rendimiento durante 2025.

El tenista griego compartió las postales de su aventura por África junto a su novia, Kristen Thoms (Foto: Instagram @stefanostsitsipas98)

En el plano sentimental, Tsitsipas también comenzó una nueva etapa. Después de finalizar su mediática relación con la tenista española Paula Badosa en julio de 2025, el griego blanqueó su romance con Thoms, una modelo estadounidense que también practicó tenis a nivel universitario. La pareja hizo pública su relación a principios de 2026, precisamente a través de las imágenes de otro viaje por África, en aquella oportunidad a Namibia.

Las postales de las vacaciones de Stefanos Tsitsipas en Ruanda

Stefanos Tsitsipas eligió Ruanda como destino para sus vacaciones (Foto: Instagram @stefanostsitsipas98)

El deportista llegó a Kigali, la capital de Ruanda, el lunes 16 de noviembre, después de pasar algunos días en Namibia. Entre los destinos que visitó durante su estadía estuvieron el Parque Nacional de los Volcanes y el Parque Nacional de Akagera, dos de los principales atractivos turísticos del país.

Las románticas y aventureras vacaciones de Stefanos Tsitsipas junto a su novia en África

Una de las experiencias más llamativas del viaje fue el encuentro con los gorilas de montaña. En las imágenes que compartió en Instagram, el tenista retrató a los animales en medio de la vegetación.

La pareja tuvo la oportunidad de observar gorilas de montaña en su hábitat natural (Foto: Instagram @stefanostsitsipas98)

Los safaris también ocuparon un lugar destacado en sus vacaciones. Desde un vehículo abierto, la pareja pudo observar a una manada de leones descansando, mientras que otras grabaciones mostraron a un elefante a pocos metros de los turistas y a una jirafa entre los árboles.

Naturaleza, aventura y amor: las postales del viaje de Stefanos Tsitsipas a Ruanda

Además de fotografiar la fauna y los paisajes africanos, Tsitsipas disfrutó de un paseo en embarcación y de diferentes expresiones de la cultura ruandesa. Entre los videos que publicó se pudieron apreciar bailes tradicionales, instrumentos de percusión y momentos de diversión junto a sus acompañantes.

El deportista y su novia participaron de bailes tradicionales de la cultura ruandesa (Foto: Instagram @stefanostsitsipas98)

“Necesitamos unas vacaciones después de esto”, escribió Tsitsipas en la publicación, en tono de broma y en alusión a la cantidad de actividades que realizaron durante su estadía en Ruanda.

(Foto: Instagram @stefanostsitsipas98)

Un viaje que también incluyó un encuentro con jóvenes tenistas

Más allá de las actividades recreativas, el griego aprovechó su paso por Ruanda para compartir su experiencia profesional con jóvenes que participan de un programa de formación deportiva impulsado por la federación local de tenis.

En declaraciones al medio ruandés The New Times, el deportista explicó que el viaje también representó una oportunidad para recuperarse física y emocionalmente, luego de que una lesión en el hombro derecho lo obligara a retirarse del torneo de Basilea a finales de octubre de este año. “Me estoy recuperando y siento que este viaje me llena espiritual y emocionalmente. Me dará el valor y la fuerza para seguir adelante”, expresó.