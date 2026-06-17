Lionel Messi habló tras su triplete contra Argelia: “Estoy viendo la serie de Rafa Nadal, me identifico mucho con él”

Lionel Messi fue la figura absoluta del Argentina 3-0 vs. Argelia, donde anotó su primer hat trick en un Mundial y se mostró muy emocionado a lo largo del partido. Luego, al recibir el premio como mejor jugador del encuentro, habló con los periodistas presentes y realizó una inesperada revelación sobre su vida privada.

Messi reveló cuál serie de Netflix está viendo y que lo motiva en este Mundial Captura TV

En zona mixta, le preguntaron dónde encuentra su apetito competitivo a los casi 39 años de edad y tras haber ganado todos los títulos que disputó al menos una vez. Al respecto, explicó: “A mi me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo”.

Luego, sin que se lo hayan consultado, reveló: “Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él, creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”. Con esto, hizo mención a Rafa, la producción de cuatro capítulos de Netflix.

Messi sorprendió al elogiar a Nadal de forma repentina

“Y disfruto de esa manera. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos”, concluyó Messi. De esta manera, evidenció su deseo por mantenerse vigente hasta el último momento que pueda, un hambre de gloria que parece estar más alto que nunca incluso luego de conseguir su ansiada Copa del Mundo en Qatar 2022.

Los detalles de la serie de Rafa Nadal en Netflix

Rafa llegó a Netflix el pasado 29 de mayo, y según explicó la propia plataforma, la sinopsis es la siguiente: “Mientras lucha por la última victoria en la pista, Rafael Nadal se sincera más que nunca sobre lo que ha dado forma a una de las carreras tenísticas más grandes de la historia. No todo lo que hay detrás de una leyenda se ve en la pista”.

Tráiler oficial de Rafa, la serie de Nadal en Netflix

A través de cuatro episodios, la serie recorre su historia desde la infancia hasta su último año en el circuito ATP en 2024, con imágenes inéditas y un acceso íntimo a su entorno más cercano. Más allá de los títulos y las victorias, Rafa revela el lado más humano de su carrera: el esfuerzo, el desgaste y la lucha constante contra sus propios límites. Con testimonios de figuras como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, además de su familia y equipo, el documental construye un retrato único de su legado dentro y fuera del tenis.