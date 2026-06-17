Video: las lágrimas de Lionel Messi después de su primer gol en el Mundial 2026

Lionel Messi empezó a jugar su sexto Mundial de la mejor manera: con tres goles frente a Argelia en el debut del grupo J. A pocos días de cumplir 39 años, el rosarino no pudo contener las lágrimas luego de hacer el primer gol a los 17 minutos del primer tiempo. Con todo su fútbol, volvió a regalar una actuación que quedará para la historia.

Las lágrimas de Lionel Messi

En un partido que empezó con dos goles anulados -uno al propio Messi-, la selección argentina volvió a demostrar toda su jerarquía de la mano de su capitán. Primero, abrió el marcador para los dirigidos por Scaloni a los 17 minutos con un golazo de afuera del área. Tras marcar ese tanto, Leo no pudo evitar la emoción y lagrimeó en pleno festejo, consciente de que se trata de su último Mundial.

Messi brilló en el primer partido del Mundial (Foto: X)

En el segundo tiempo, a los 60 minutos, marcó el 2 a 0 con un gol sencillo, ya que tuvo que empujar la pelota a la red tras el largo rebote que dio el arquero rival. Con ese tanto, encaminó la victoria argentina sobre el equipo africano, ya que a partir de allí el equipo jugó más suelto y con el marcador a favor. En ese momento, Scaloni empezó a hacer los cambios para darle rodaje a jugadores nuevos en la Selección y darle descanso a los más experimentados.

El segundo gol de Lionel Messi vs Argelia

Para completar el hat-trick, Messi convirtió a los 76 minutos su tercer gol luego de una gran jugada colectiva. Tras el tanto, el estadio de Kansas City se rindió ante sus pies. “Messi, Messi, Messi”, empezó a corear la hinchada, que estaba integrada en su mayoría por argentinos pero también se vio a fanáticos de otros países cantar por el ganador de 8 Balones de Oro.

Messi completó su triplete en el primer partido del Mundial

A los 80 minutos, Leo Messi salió por Nico Paz y demostró que su figura en la Scaloneta es clave como referente y capitán, ya que es algo que no estaba acostumbrado a hacer. Con ese merecido descanso, se prepara para afrontar los próximos partidos ante Austria y Jordania, que serán claves para la clasificación del conjunto nacional para la próxima instancia del Mundial.

El 24 de junio Messi cumplirá 39 años y demostró que sigue vigente. El 16 de junio de 2006, debutó en Mundiales en Alemania y anotó en la victoria a Serbia y Montenegro. En ese entonces, se transformó en el jugador argentino más joven en convertir en la Copa del Mundo.

Messi agiganta su leyenda en los Mundiales (Foto: X)

Ahora, unos 20 años después, volvió a marcar -esta vez por triplicado- y se transformó en el futbolista más longevo en hacer un gol en el torneo más importante del fútbol. Restará ver cómo sigue su Mundial, pero el inicio ya es prometedor.

Con su actuación estelar, el rosarino volvió a agrandar su leyenda y se transformó, una vez más, en el jugador más valorado del conjunto nacional. La hinchada, la prensa y hasta sus propios compañeros lo llenaron de elogios cuando sonó el pitido final. Con sus tres goles, no sólo se llevó una pelota más para su casa sino que se coronó como el máximo goleador de los Mundiales con 16 tantos junto a Miroslav Klose.