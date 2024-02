escuchar

El jueves por la noche, Lionel Messi fue nuevamente el protagonista de la cancha. Pero, en esta ocasión, además de destacarse por su desempeño deportivo, se sumó el plus de que su equipo actual -Inter Miami- se enfrentó en un amistoso a Newell’s (donde comenzó a jugar al fútbol). El encuentro tuvo lugar en DRV PNK Stadium y, más allá de la carga emotiva, no faltaron los memes de los usuarios.

En 1994, con solo siete años, Messi debutó en las inferiores de Newell’s y estuvo allí por cinco años, para luego dejar la Argentina y partir rumbo a España para sumarse al club Barcelona, donde jugó por más de dos décadas. Actualmente, defiende la camiseta del Inter Miami y fue con ella con la que disputó uno de los partidos que muchos fanáticos esperaban.

Lionel Messi jugó en contra de Newell's (Foto Instagram @leomessi)

El equipo rosarino viajó hacia los Estados Unidos para presentarse en el DRV PNK Stadium. El partido se jugó con tranquilidad y terminó en un empate de 1 a 1, con goles de Shanyder Borgelin y Franco Díaz. Messi fue parte del encuentro por 59 minutos, y el gran momento se dio tras la culminación, ya que nadie quería perderse la oportunidad de sacarse una foto con él.

Lo cierto es que tanto los dos tiempos del partido como el después fueron centro de atención en las redes sociales y de allí surgieron los clásicos memes con los que, con humor, se habló del amistoso.

La previa al partido se vivió a puro memes (Captura X)

Un usuario nombró varios de los temas del día que marcaron la agenda argentina y destacó el encuentro a disputarse.

El partido de Messi fue centro de memes (Captura X)

“Messi, Luis Suárez y Alba jugando contra Newell’s en el Inter Miami”, escribió otro usuario, quien eligió un meme con un tono de “disfrute” con la inscripción: “Joder, esto sí es cine”.

Los memes fueron protagonistas del jueves a la noche (Captura X)

Comenzado el encuentro, muchos opinaron sobre el desempeño de ambos equipos y surgieron más memes. “Newell’s hará un segundo gol si el Inter Miami sigue con esa defensa”, posteó un usuario y acompañó su comentario con una foto de la actriz Sarah Michelle Gellar con pochoclos en mano.

El desempeño de los equipos fue centro de memes (Captura X)

Otros no dudaron en mostrarse sorprendidos por el encuentro de los equipos, que, quizás, si no fuera por un amistoso no se enfrentarían una cancha. “Qué partido raro, pero entretenido”, comentó una persona y usó un clip de Diego Maradona en el que se lo veía exaltado al ver un delicioso plato que le preparó el famoso chef turco Salt Bae.

Hubo usuarios que se mostraron sorprendidos por el encuentro entre los dos equipos (Captura X)

“Ojalá Messi no meta ningún gol a Newell’s para que los de River sigamos con que somos los únicos a los que les pidió perdón”, escribió un hincha millonario al recordar el partido del 2015 en el que, para defender la camiseta del Barcelona, el argentino marcó un punto para su equipo y mostró un gesto de respeto hacia el rival que era el club argentino. En esta ocasión, ‘La Pulga’ no marcó ningún tanto.

Un usuario recordó el partido del Barcelona contra River en 2015 (Captura X)

Por último, en X no pasó desapercibida la presencia de Carolina “Pampita” Ardohain DRV PNK Stadium, acompañada por dos de sus hijos y con la camiseta del club argentino.

“Yo en la vida deseo ser como Pampita: 1) ser linda. 2) Ver a Newell’s y a Messi juntos”, fueron las palabras de una usuaria junto a un video de la modelo desde la cancha.

La presencia de Pampita en el partido dio que hablar en redes sociales (Captura X)