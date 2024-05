Fórmula 1: la escudería Haas inició acciones legales contra Günther Steiner

Escuchar

La relación entre Günther Steiner y Haas no marcha de la mejor manera, tras haber finalizado el vínculo a fines del año pasado. Sucedió que el equipo con sede en Banbury, Inglaterra, le inició una demanda a quien fuera el jefe de escudería hasta el año pasado por presuntas infracciones en su libro, ‘Surviving to drive’. Desde Haas argumentan que el italiano habría utilizado imágenes que no cumplen con la norma sobre la marca registrada. Esto sucedió a pocos días de que el propio Steiner llevó al equipo a tribunales por falta de pago en las comisiones.

En los documentos judiciales presentados en el Distrito Central de California, División Oeste, Haas dice que Steiner y su editorial, Ten Speed Press, actuaron de manera ilegal. Según la escudería, se publicaron imágenes que, según su punto de vista, infringían las normas sobre marcas registradas.

Güenther Steiner (izquierda) y Gene Haas, fundador de Haas Automation y presidente de Haas Formula, cuando el italiano se desempeñaba como director del equipo de Haas Formula Jared C. Tilton - Getty Images North America

En el documento, Haas explica: “En 2023, sin permiso ni consentimiento de Haas Automation, Steiner fue autor, comercializó, promocionó, vendió, distribuyó y se benefició de una publicación titulada “Surviving to Drive”, que utilizó y mostró ilegalmente y continúa utilizando y mostrando las marcas comerciales de Haas Automation y la imagen comercial de Haas Automation para el beneficio financiero personal y el beneficio ilícito de Steiner”.

Además, sostuvieron: “Haas Automation nunca consintió que Steiner utilizara las Marcas de Haas Automation o el Trade Dress de Haas Automation en el Producto Acusado”. Desee Haas revelan que le expresaron a Steiner sus preocupaciones sobre el caso, pero no recibieron una respuesta satisfactoria por parte del exjefe. Por este motivo, finalmente iniciaron acciones legales.

La tapa del libro "Surviving to drive", con las experiencias de su autor, Günther Steiner, en el Circo de la Fórmula 1

Los documentos también dicen: “Haas Automation avisó a Steiner con antelación sobre la demanda, pero hasta la fecha Steiner no ha tomado ninguna medida para cesar o mitigar sus actos infractores, lo que hace necesaria la presente demanda. Steiner vende y promociona el ‘Producto Acusado’ en varios medios, incluyendo sin limitación impresos y digitales, en violación de los derechos exclusivos de propiedad intelectual de Haas Automation. La información disponible indica que a partir de enero de 2024, el Producto Acusado ha superado unas ventas de al menos 150.000 unidades y ha generado unos ingresos de como mínimo 4.500.000 dólares”.

Desde Haas reclaman daños y perjuicios a los demandados y ha solicitado al tribunal un juicio con jurado sobre el asunto. Los documentos judiciales argumentan que la escudería estadounidense es propietaria de información sensible y también fotografías del libro, incluida la portada, que afirma que son ilegales.

Vale destacar que Günther Steiner formó parte de la escudería con sede en Banbury, Inglaterra, desde su llegada a la Fórmula 1 en 2016 y se convirtió en una de las figuras más conocidas gracias a sus apariciones en la serie de Netflix “Drive to Survive”.

Güenther Steiner también demandó a Haas por el uso de su imagen luego de que no se le haya renovado su contrato Nick Didlick - AP

Si la demanda judicial impuesta en California sigue adelante, entonces la cuestión que probablemente tendrá que ser evaluada es si el uso de Steiner y Ten Press de las imágenes podría considerarse justo. El uso legítimo permite a particulares y editoriales utilizar marcas ajenas sin consentimiento para diversos fines, como comentarios, críticas, información periodística y comedia.

La otra demanda

El sitio Motorsport informó a principios de mayo que En los documentos judiciales que se han presentado en Mecklenburg, Carolina del Norte (Estados Unidos), Günther Steiner informó que su antiguo equipo Haas F1 no le pagó las comisiones que se le debían desde hace varios años, lo que supone una violación de un acuerdo de empleo que tenía.

Además, afirma que el equipo, que abandonó a finales del año pasado tras no renovarle el contrato, sigue vendiendo mercancía con su nombre e imagen, además de utilizar sus fotos en su web oficial. Afirma que eso se hace sin su autorización y que, además, no se le pagan los derechos de autor que, según él, le corresponden.

