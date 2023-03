Lionel Messi publicó una foto con un “antes y después” y revolucionó a las redes sociales

escuchar

Este lunes a la mañana, Lionel Messi llegó a la Argentina para disputar los dos partidos amistosos de la selección nacional contra los combinados de Panamá y Curazao. Horas más tarde, la Pulga subió a sus redes una fotografía desde el predio de Ezeiza con varios de sus compañeros de La Scaloneta, en la que todos lucen un look relajado.

La imagen subida por el capitán de la selección campeona del mundo se convirtió en furor en las redes sociales, y en pocos minutos recibió millones de ‘Me gusta’ y miles de comentarios de aliento para el astro rosarino y sus compañeros.

En la postal publicada por Messi en su cuenta de Instagram pueden verse, en la mayoría de los casos sonrientes, a los futbolistas albicelestes Nicolás Otamendi, Paulo Dybala, Rodrigo De Paul, el propio Lionel Messi, Leandro Paredes, Ángel Di María y Giovani Lo Celso.

La foto del regreso al predio de Ezeiza que subieron varios jugadores de la selección este lunes Ig / @leomessi

Están en alguno de los espacios interiores del predio de la AFA, y tienen de fondo la imagen del momento ya histórico en que el capitán de la selección festeja con sus compañeros la obtención de la Copa del Mundo en Qatar. Como detalle, puede decirse que el look de varios de ellos, en su calzado, fue el de llevar medias con ojotas.

La fotografía en la cuenta de Instagram de Messi revolucionó a sus seguidores y a los usuarios en general. Apenas un par de horas después de la publicación, la postal de los jugadores en Ezeiza había superado los 45.300.000 me gusta y tenía nada menos que 50.000 comentarios.

Una foto similar había subido Rodrigo de Paul a su cuenta de Instagram luego de que la Argentina obtuviera la Copa América Ig / @rodridepaul

La comparación de De Paul

En realidad, la foto con sus compañeros de selección que subió Messi a su cuenta de Instagram también la postearon otros jugadores, como Paulo Dybala y Rodrigo de Paul. Este último, además, demostró una particularidad que esconde esa imagen, y es que es una especie de reproducción de una foto anterior.

El mediocampista albiceleste subió a sus historias de Instagram una comparativa entre la foto de este lunes con otra, muy similar, que los integrantes de La Scaloneta se sacaron en el mismo lugar del predio de la AFA, pero luego de consagrarse campeones de América, en julio de 2021.

Las fotos de los futbolistas de la selección en el predio de la AFA, después de ganar la Copa del Mundo (arriba) y después de ganar la Copa América (abajo) Ig / @rodridepaul

En aquella imagen, los jugadores están ubicados en las mismas posiciones y en sus mismos lugares. La única diferencia es que en aquella postal se encontraba Alejandro “Papu” Gómez, mientras que en esta de hoy, en su lugar se encuentra Paulo Dybala.

Por otra parte, los oufits de los futbolistas campeones de América tienen buzos de manga larga con un azul oscuro, mientras que los que obtuvieron la tercera estrella, tienen camisetas celestes de entrenamiento. “Bienvenidos, campeones de América”, decía en el fondo de la primera foto, mientras que en la segunda, estaba el festejo de los jugadores en Qatar.

Las redes sociales se hicieron eco de las imágenes comparativas de los futbolistas de la selección nacional Twitter / @porquetendencia

Ambas fotos subidas por De Paul, la de los campeones de América 2021 y del mundo de Qatar 2023 también causaron furor en las redes sociales, donde fueron muchos los usuarios que se pusieron a jugar con ambas postales, especialmente con las diferencias que había entre la más antigua y la más novedosa.

Y en este sentido, la palabra que se convirtió en tendencia fue Dybala, que es el único futbolista albiceleste que no apareció en aquella primera imagen, pero sí, en la segunda, en lugar de Gómez, que no pudo viajar a la Argentina porque no fue autorizado por el club en el que milita, el Sevilla de España.

