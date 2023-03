El tema de Andrés Calamaro que esconde la sorpresiva participación de un conocido periodista: “Que el arte se viralice”

escuchar

Andrés Calamaro cuenta con una trayectoria musical de más de cuatro décadas, que contienen una larga colección de éxitos que van desde “Mil horas”, con Los abuelos de la nada, a ”Sin documentos”, con Los Rodríguez y, ya como solista, a “Flaca” “Tuyo siempre” y Paloma”, entre muchos otros.

El compositor argentino regresó al Movistar Arena en noviembre pasado, con un emotivo repaso de su carrera, bajo la ovación de todos sus fanáticos. Ahora, el intérprete tiene bajo el brazo una nueva composición, que incluyó la participación de un famoso periodista y que se basó en varias lecturas y referencias literarias.

Todo comenzó cuando el periodista Augusto Tartúfoli se sentó junto a su hija, Faustina, para ver en el televisor de su casa la película El nadador (The swimmer, 1968), basada en el cuento del escritor estadounidense John Cheever, y protagonizada por Burth Lancaster.

“La pequeña me preguntó qué estaba viendo, le conté la sinopsis y se nos ocurrió escribir sobre ello”, relató el comunicador a LA NACION. Y agregó, sobre la película dirigida por Frank Perry, con guion de Eleanor Perry: “Es hermosa. Más allá de que el cuento es alucinante, la transcripción al lenguaje audiovisual es muy linda”.

Basada en el cuento homónimo de de John Cheever, The swimmer ("El nanador") se estrenó en 1968

El nadador tiene como protagonista a Ned Merrill, quien nada de una piscina a otra en su barrio residencial de las afueras de Connecticut. Hasta que llega a su propia casa, donde el personaje principal se encuentra con una puerta cerrada y un hogar vacío. Durante su travesía, se cruza con mujeres y amigos que formaron parte de distintas etapas de su vida.

Fragmento adelanto del nuevo tema de Andrés Calamaro, "El nadador"

“En base a esta historia, le mandé una letra a Andrés Calamaro y comenzamos el ida y vuelta”, relató Tartúfoli, quien mantiene una relación de amistad con el cantante a raíz de distintas coberturas en el mundo del espectáculo y de encontrar distintos temas en común, como los autos vintage.

Andrés Calamaro y Augusto Tartúfoli, una sorpresiva dupla creativa

Calamaro: “Que el arte se viralice”

El compositor argentino le añadió a la letra la magia que lo caracteriza en sus composiciones. “Al principio, me daba mucha vergüenza que un artista de su calibre leyera mi letra. Pero le hizo algunas modificaciones y el remate es suyo, además de la sintonía final”, señaló el periodista.

Además, Tartúfoli reveló que la letra de la canción está atravesada por lecturas que tanto el célebre compositor como él comparten: entre el poema de Joaquín Giannuzzi, “El fracaso”, y el de “Los loros”, de Juan José Saer. “Tocó una fibra con ese recitado [”Spoken word”], a lo George ‘The Poet’ Mpanga, sobre un colchón de música”, añadió.

El artista argentino le compartió su impresión sobre la letra: “Quedó divina. Qué lindos detalles y referencias, citas sagradas. Una buena justicia poética”, se leyó en unos chats entre ambos a los que tuvo acceso LA NACION. Y apuntó: “Que el arte se viralice”. Por el momento, no existe una fecha de lanzamiento, pero el músico ya la difundió entre sus círculos más cercanos, donde fue muy bien recibida, según él mismo contó. “Esto me llena el alma, que un tipo del calibre de su cancionero me diga estas cosas, me emociona”, cerró el periodista.