Lionel Messi se suma al boicot del deporte al abuso en las redes sociales

Este sábado, Lionel Messi hizo pública su adhesión a la campaña -que comenzó el fútbol inglés- contra el abuso y la discriminación en redes. En un posteo en su cuenta de Instagram y bajo el hashtag #stoponlineabuse, el argentino dio su mirada acerca de la importancia de tomar conciencia respecto de lo que está sucediendo y así ayudar a crear una sociedad más antirracista. Acompañó su texto reflexivo con una foto en blanco y negro.

“Veo que acabo de llegar a los 200 millones de personas que me siguen en esta red, sin embargo, por lo que está pasando hoy, no voy a tomarlo como motivo de festejo. Por supuesto que agradezco todo el cariño y apoyo que siempre recibo de parte de ustedes, pero creo que llegó el momento de darle importancia a todas las PERSONAS que están detrás de cada perfil, que nos demos cuenta de que detrás de cada cuenta hay una persona de carne y hueso, que ríe, llora, disfruta y sufre, seres humanos con sentimientos” escribió en estas primeras líneas.

El futbolista del Barcelona, no fue el primer deportista en sumarse al boicot contra el abuso en redes sociales. Desde el viernes que distintos deportistas como los pilotos de Fórmula 1, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Charles Leclerc y Daniel Ricciardo, se sumaron a una campaña que durará hasta el 4 de mayo. La iniciativa surgió desde la Premier League e inmediatamente todos los clubes participantes se adhirieron. Además, otras federaciones como la UEFA, la federación de ciclismo británico, la Unión de Fútbol de Rugby (RFU), la Junta de Críquet de Inglaterra y Gales (ECB) se sumaron a apagar sus redes sociales.

¿De qué se trata esta iniciativa? Es un apagón en redes sociales para protestar contra el acoso en línea. Los equipos y organizaciones de fútbol ingleses cerrarán sus cuentas por cuatro días en una iniciativa que tiene como objetivo exigir mejores políticas respecto de la discriminación y el abuso que los jugadores y miembros de clubes reciben en esas plataformas. Esta lucha, comenzó en febrero cuando varias organizaciones del fútbol inglés, escribieron una carta para solicitar cambios al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, y al CEO de Twitter, Jack Dorsey, y que las empresas tomen medidas más contundentes contra los comentarios discriminatorios y racistas. A ésta, Twitter respondió que no tenía la intención de censurar los comentarios de cuentas anónimas. Por eso, volvieron a la lucha.

Así, este viernes en las cuentas de la Premier League comenzaron a publicar su pedido, y en anuncio de una nueva campaña, esta vez masiva y contundente. “Las empresas de redes sociales tienen que hacer más para detener el acoso en línea”, bajo el hasthag #StopOnlineAbuse. Este fue el mensaje fijado en su perfil. No fueron los únicos, y entre deportistas y federaciones, llamaron al silencio. A la toma de conciencia, e implementar medidas para evitar que se envíen o vean mensajes de discriminación. Exigen que las empresas sean responsables de la seguridad en sus plataformas y que brinden protección a los usuarios mediante la implementación de una eficiente verificación de sus perfiles. También solicitan que las plataformas (Twitter y Facebook) trabajen a la par con organismos regulatorios para identificar a las personas que publican contenido discriminatorio infringiendo la ley.

“Las injurias en línea deben terminar. Las redes sociales deben hacer más. No hay sitio para el racismo, ‘stop’ al abuso en línea”, publicó la Premier League en Twitter.

“Como muestra de solidaridad con el mundo del fútbol, mis redes sociales se quedarán negras este fin de semana. La discriminación, en línea o no, no tiene lugar en la sociedad. Desde hace demasiado tiempo es fácil para una pequeña minoría publicar mensajes de odio detrás de sus pantallas”, respaldó Hamilton en sus redes sociales.

En la misma línea concluyó el mensaje de Messi, quien no fue ajeno al movimiento mundial: “Me gustaría que ustedes, las 200 millones de personas que me acompañan, se pudieran convertir en los 200 millones de motivos que existen para hacer de las redes un lugar seguro y de respeto, donde podamos compartir lo que queramos sin temor a ser insultados... y que se queden por siempre afuera de ellas los insultos, el racismo, los abusos y las discriminaciones. Para ustedes que forman parte de estas redes y que siempre están junto a mí, espero que me acompañen y apoyen en esta cruzada.”

LA NACION