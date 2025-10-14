Marcos Senesi y su particular historia de amor: la conoció en una sesión de fotos y juegan en el mismo club

La historia de amor entre Marcos Senesi, el defensor argentino de 28 años del Bournemouth y una de las novedades de la última convocatoria de la selección argentina, y la futbolista británica Kelci-Rose Bowers, de 21, se gestó en el interior del club inglés. La pareja, que lleva más de un año de relación, se conoció en una sesión de fotos para los Cherries, el equipo donde juegan ambos, y de allí nunca se separaron.

El acercamiento inicial entre Senesi, reciente titular en la selección argentina en el triunfo 1-0 frente a Venezuela, y Bowers, y la mediocampista del equipo femenino del Bournemouth, ocurrió a principios de 2024. Ambos participaron en la presentación de las nuevas camisetas del club y allí se generó el flechazo. Las primeras pistas surgieron en redes sociales, cuando Senesi comentó una publicación de Kelci y esa interacción generó especulaciones entre los seguidores del club.

Ambos jugadores son piezas fundamentales en sus respectivos equipos

La relación se oficializó en junio de 2024, durante unas vacaciones románticas en las playas de Cerdeña, Italia. Ambos futbolistas compartieron en sus redes sociales una serie de imágenes que confirmaron su noviazgo y mostraron su complicidad. La publicación conjunta de Instagram, acompañada por la frase “Por más momentos juntos” junto a un emoji de corazón, hizo pública su historia de amor.

La pareja muestra su vida de lujo en las redes sociales (Foto: @marcosenesi)

En el ámbito deportivo, Kelci-Rose Bowers representó a Inglaterra en selecciones juveniles y se formó en la academia femenina del Chelsea, donde fue campeona de la División Sur Sub 21 de la FA 2021/22. Tras entrenar con el primer equipo de los Blues, continuó su desarrollo en la Universidad Estatal de Luisiana en Estados Unidos, disputando siete encuentros con los Tigers. Luego jugó en el Portsmouth y, en la temporada anterior, firmó contrato con el Bournemouth.

Marcos Senesi, por su parte, se consolidó como figura del Bournemouth desde su llegada a mediados de 2022, tras tres temporadas destacadas en el Feyenoord de Países Bajos, donde alcanzó la final de la Conference League. El defensor zurdo, nacido en Concordia, inició su carrera en San Lorenzo de Almagro y es considerado por Lionel Scaloni para la selección argentina. Si bien alternó convocatorias y ausencias, es del gusto del cuerpo técnico, por lo que su meta está en integrar la nómina para el próximo mundial.

“La verdad es que estoy muy contento de estar con la selección, de hacer mi primer partido como titular, estoy tratando de disfrutarlo al máximo y aprovechar la oportunidad y seguir por este camino”, expresó Senesi a TyC Sports después del triunfo ante Venezuela. Sus números en ese partido fueron notables: cuatro recuperaciones, un 95% de eficacia en pases y nueve cesiones en el último tercio del campo.

Marcos y Kelci comparten sus logros deportivos (Foto: _kelci.rose_)

La relación de Kelci y Marcos se fortaleció en todo este tiempo. En marzo de este año, Senesi felicitó públicamente a Kelci en sus historias de Instagram, luego de que el equipo femenino del Bournemouth lograra el ascenso a la Tercera División del fútbol inglés. Su pareja fue clave en la campaña que permitió a Los Cherries asegurarse el título. En su posteo, Senesi compartió una foto juntos en el campo de juego con el mensaje, escrito en inglés: “Estoy orgulloso de vos. Te amo”.

A mediados de junio, la pareja aprovechó un tiempo libre para visitar las raíces del defensor en Argentina. El regreso a Buenos Aires incluyó una visita significativa: Senesi llevó a Kelci a conocer San Lorenzo, el club donde inició su carrera. Este gesto evidenció el fuerte vínculo del jugador con la institución azulgrana. Durante su estadía, Senesi y Bowers participaron en una jornada de Divisiones Inferiores en la Ciudad Deportiva del Ciclón y presenciaron el partido en el que la selección argentina igualó ante Colombia en el estadio Monumental, por Eliminatorias. El futbolista relató en una entrevista a ESPN: “La llevé a San Lorenzo porque quería que conociera el lugar donde empecé”.