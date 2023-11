escuchar

La senda victoriosa de la selección argentina después de la consagración en Mundial de Qatar 2022 parecía perpetuarse, pero de pronto se encontró con el escollo insalvable de Uruguay, que el jueves pasado se impuso 2 a 0 en la Bombonera y puso un freno en el camino de las Eliminatorias Sudamericanas, además de cortarle al equipo un invicto que se extendía en la derrota en el debut de la Copa del Mundo ante Arabia Saudita (2 a 1). Ahora, Lionel Scaloni se proyecta al partido de este martes desde las 21.30 frente a Brasil, correspondiente a la sexta fecha de las Eliminatorias.

El entrenador mantenía dos dudas en la alineación ante Brasil: se estima que los cambios serán en la delantera, donde Ángel Di María y Lautaro Martínez podrían reemplazar a Nicolás González y Julián Álvarez, respectivamente. Lo cierto es que en la conferencia de prensa brindada este martes avisó que ya definió el equipo. De todos modos expresó que todavía no le confirmó el equipo a los futbolistas.

Lautaro Martínez o Julián Álvarez, uno de los dos será titular ante Brasil Aníbal Greco - La Nación

En primer lugar, el DT fue claro sobre lo que apuntan para el cruce ante Brasil: “Si hay cambios, que los va a haber, no serán por rendimientos porque me han demostrado rendimientos parejos y por haber jugado mal un partido no voy a cambiar. Los cambios serán para hacer daño al rival, bajo ningún concepto cambiaremos por rendimiento”, reveló Sacaloni.

La derrota ante Uruguay cortó una racha de 10 partidos oficiales y el entrenador expresó cómo fueron los días posteriores a la caída ante los dirigidos por Marcelo Bielsa: “La derrota, según cómo te la tomes es bien o mal recibida, nosotros tenemos nuestra idea, la digerimos rápido y por suerte jugas un partido enseguida, tenemos revancha cerca y eso es lo más importante”. Además, habló de las enseñanzas que le dejó la caída: “Fue un partido particular ante un rival particular, se toma nota, pero difícilmente habrá un equipo que nos juegue de esa manera, esa es la lectura que hacemos. Aún así, el equipo lo intentó siempre y eso te deja tranquilo”.

Diniz conversa con Marquinhos, el capitán de Brasil, antes del entrenamiento del domingo Joilson Marconne / CBF

El rival para este martes contará con alguna bajas importantes. Fernando Diniz, entrenador de Brasil, no contará con futbolistas como Neymar, Vinicius Jr, Casemiro, Danilo y Richarlison, entre otros, pero sobre este punto, Scaloni mostró respeto por Brasil: “Que no jueguen las figuras es bueno, pero estas selecciones siempre tienen reemplazos, si leemos el equipo que va a jugar son todos jóvenes y rápidos, seguramente su entrenador tendrá preparado el equipo con la ausencia de figuras”.

En la misma línea, el DT campeón del mundo expresó que la mala racha de Brasil (dos derrotas seguidas) “es relativa”. Es por eso que no toma este momento adverso como algo que pueda jugarle a favor de su equipo: “ Ellos hicieron un buen partido ante Colombia hasta el minuto 75 y el resultado es un poco engañoso, tiene buen nivel. Son selecciones grandes que tienen que salir a ganar, a hacer su partido, su entrenador tiene una manera de jugar que no la va a cambiar y nunca se sabe si es un buen o mal momento para jugar contra ellos”, cerró.

