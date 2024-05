Rafael Nadal vs. Alexander Zverev, en vivo: cómo ver online el partido de Roland Garros

Escuchar

Rafael Nadal debuta este lunes en Roland Garros 2024 en el que puede ser, en caso de que sufra una derrota, su último partido en el Grand Slam que conquistó 14 veces. Su rival es Alexander Zverev, cuarto preclasificado, y el partido está programado para no antes de las 9.30 (hora argentina) en el estadio Philippe Chatrier, luego de las presentaciones de Ons Jabeur vs. la estadounidense Sachia Vickery y de Iga Swiatek vs. la francesa Leolia Jeanjean.

El duelo se transmite en vivo a través de ESPN 2, por lo que también se puede ver online en la plataforma digital Star+. Flow, DGO y Telecentro Play son alternativas para sintonizar el canal deportivo. En todos los casos se requiere ser suscriptor o cliente del cableoperador para acceder al contenido.

Rafael Nadal enfrentó 10 veces a Alexander Zverev y se impuso en siete de ellas ATP

El cotejo genera gran expectativa por la actualidad del español, más allá de que se enfrentan dos tenistas de gran calibre en una instancia tempranera del certamen. Sin embargo, por el ranking del manacorí el azar lo emparejó con uno de los favoritos al título y reciente campeón del Masters 1000 de Roma. Además, se trata de uno de los mejores jugadores sobre polvo de ladrillo, la superficie que mejor le sienta.

En las últimas horas trascendió que la organización del campeonato parisino organizó un homenaje para Nadal por si se retirase del profesionalismo en caso de sufrir una derrota, pero este desistió del reconocimiento y dejó en claro que planifica continuar en el circuito más allá de las lesiones que lo tienen a maltraer: “Hay grandes opciones de que sea mi último Roland Garros. No puedo decirlo al 100%, nadie sabe qué puede pasar. He atravesado un largo proceso de recuperación. Ahora voy mejor que hace un mes. Así que no quiero cerrar la puerta al 100%”.

En ese contexto, los ojos del mundo del tenis están puestos en cómo regresa Nadal a las canchas y si, efectivamente, está en condiciones de continuar jugando luego del segundo Grand Slam de la temporada. Para el duelo, quien menos paga por su victoria en los pronósticos de las apuestas es Zverev con apenas 1.31 contra 4.10 que cotiza un triunfo del exnúmero 1 del mundo.

Nadal y Zverev se enfrentaron una decena de veces con siete triunfos para el español y tres para el alemán. La última vez que se vieron las caras fue en la recordad semifinal de Roland Garros 2022 cuando el germano sufrió una grave lesión en uno de sus tobillos y debió retirarse.

El reinado de Rafael Nadal en Roland Garros comenzó en 2005 cuando derrotó en la final a Mariano Puerta. Desde entonces, sólo cinco veces el mallorquín no pudo festejar: en 2009 (Roger Federer), en 2015 (Stan Wawrinka), en 2016, 2021 y 2023 (Novak Djokovic), con la salvedad de que el año pasado no compitió.

LA NACION