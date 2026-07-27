Lionel Scaloni: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dejó un mensaje en sus redes sociales tras el Mundial que generó una gran repercusión. Sobre todo porque en el final, a través de una posdata, escribió una frase que dio que hablar y caló hondo entre los hinchas argentinos. “Pd: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”, afirmó el DT.

El DT Scaloni durante el Mundial de 2026 SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Scaloni, que no suele utilizar su perfil de Instagram, compartió un largo posteo junto a una foto suya con todo el cuerpo técnico. Allí pidió disculpas por no haber podido conquistar una nueva copa, destacó la entrega de sus jugadores y agradeció el respaldo recibido en su ciudad santafesina de Pujato.

“Después de una semana intensa en la que se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, aunque saben que no me gustan mucho las redes, pero puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar”, empezó el DT.

Y siguió: “Solo me sale decirles que lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida. Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa".

Scaloni en el recibimiento que tuvo la selección tras el subcampeonato en el Mundial

A su vez, destacó los valores de su equipo y de cada uno de sus jugadores: “El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (de gente que no nos conoce) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo. Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido".

Por último, y tras firmar la carta con su nombre y apellido, sumó una posdata que se viralizó y tocó corazones: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”. Esa frase traspasó las pantallas e hizo emocionar a los fanáticos sobre todo después de los dichos contra la sociedad argentina en el contexto del Mundial.