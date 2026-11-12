Los días de Edinson Cavani tras dejar Boca y alejarse del fútbol: campo, mates y familia

Edinson Cavani dejó Boca en julio de este año y no lo hizo de la mejor manera: rescindió el contrato y se fue del club con pocos goles, muchas lesiones y ningún título. A sus 39 años, el nacido en Salto, Uruguay, no anunció su retiro del fútbol pero tampoco volvió a acercarse a ninguna cancha ni a ningún otro equipo. Actualmente el delantero es agente libre y le dedica el 100% de su tiempo a estar con su mujer y sus hijos rodeado de naturaleza.

Con la llegada de Rodolfo Arruabarrena a la dirección técnica su salida tomó mayor fuerza y activó aquel acuerdo entre el jugador y el directivo, ya que el Vasco tenía decidido no incluirlo en los planes de lo que es su segundo ciclo como entrenador del club.

Cavani llegó como refuerzo estrella a Boca y se fue por la puerta de atrás (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) ALEJANDRO PAGNI - AFP

“Sueño con retirarme en Boca”, había planteado en diversas oportunidades el Matador, algo que finalmente no será así: algunos rumores lo colocaron en Danubio, institución uruguaya de la que surgió futbolísticamente. Aún no se sabe cómo seguirá su carrera o si Boca fue su último club.

Edinson Cavani disfruta del tiempo y los viajes con su mujer Jocelyn Burgardt

“Me toca enfrentar una situación que no pensaba que iba a ser tan difícil como lo fue, incluso dejándome sin la posiblidad de competir juntos a mis compañeros, una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen este último tiempo”, dijo Cavani en el video de despedida.

Desde entonces en sus redes sociales se mostró viajando por el mundo y disfrutando del tiempo libre junto a su mujer Jocelyn Burgardt y sus hijos. Aventuras por Italia y el Viejo continente hasta la Patagonia y otros rincones de la Argentina. A su vez, es conocida la pasión de Cavani por la cría de caballos y los días largos en el campo.

Cavani es un hombre de campo y familia desde que dejó Boca Juniors

En las últimas semanas, Cavani compartió en su cuenta de Instagram álbumes de fotos rodeado de su familia y amigos, en medio de la naturaleza.

Cavani disfruta días con amigos y familia en medio de la naturaleza

A su vez, tras el campeonato de Boca luego del triunfo agónico ante Defensa, muchos usuarios le dejaron comentarios relacionados a ese título. “Qué belleza de lugar campeón”; “Felicitaciones campeón”; “Sos campeón con Boca Matador”; “Felicidades campeón gracias por lo que hiciste en Boca”; “Disfrute campeón”, fueron solos algunos de los más destacados.

En otro posteo compartido con su mujer, el futbolista escribió: “Amigos que son familia ♥️ gracias por el camino compartido, por las risas infinitas, por los abrazos, por estar y por ser parte de nuestra vida 💫“.

Cavani y su mujer pasan los días entre el campo, mates y amigos

En el álbum de fotos se puede ver mucho verde, mucho sol y momentos compartidos tanto con amigos como con la familia. También el futbolista se puede dar el gusto de unos permitidos: desde unos pastelitos caseros a una rica picada, entre otras delicias.

Cavani ahora puede darse el lujo de unos permitidos deliciosos

Pese a no saber qué será de su futuro deportivo, el delantero también enseñó algunas fotos donde la pelota lo sigue acompañando de cerca.

Cavani se mantiene cerca de la pelota aunque no sea de manera profesional

Las últimas fotos compartidas son en la Reserva Cerro Negro, en su Uruguay natal, un área natural repleta de aves de gran diversidad, cascadas y senderos especiales.

Edinson Cavani en su Uruguay natal rodeado de amigos

Aún a la espera de saber qué será de su carrera en el 2027, Edinson Cavani aprovecha su tiempo como agente libre para disfrutar de los placeres de la vida: familia, naturaleza y relax.