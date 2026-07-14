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Los mejores memes de Francia vs. España: la sorpresa del arranque que cambió todos los pronósticos
Los fanáticos del fútbol desplegaron todo su creatividad por el enfretamiento de los equipos de Kylian Mbappé y Lamine Yamal; las mejores reacciones
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Francia y España se miden este martes por la primera semifinal del Mundial 2026 en un juego que enfrenta a figuras de renombre global como Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El encuentro, disputado en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, convoca a todos los fans del fútbol, por lo que es muy comentado con múltiples memes y divertidas reacciones en las redes sociales.
La jugada más comentada en X fue el penal que le hizo Lucas Digne a Yamal luego de pegarle una fuerte patada. El lateral no vio al delantero y, cuando iba a despejar, impactó al jugador del Barcelona. Oyarzabal intercambió la falta por gol y adelantó a los españoles.
¡PENAL PARA ESPAÑA!— DSPORTS (@DSports) July 14, 2026
Lucas Digne intentó despejar y le pegó a Lamine Yamal.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3jgqEbQ5yD
Francia llegó como una de las grandes favoritas del torneo, luego de ganar sus seis partidos y sumar una de las mejores campañas ofensivas del torneo: Mbappé, Dembelé, Olise y compañía. El delantero del Real Madrid, con ocho tantos es uno de los candidatos a Bota de Oro y busca ampliar sus récords mundialistas.
Por su parte, España venía con una gran solidez defensiva, ya que solo concedió un solo tanto en el campeonato contra Bélgica. Centrados más en un juego colectivo, los dirigidos por Luis de la Fuente llegaron a esta instancia definitoria y pisan fuerte como claros candidatos a levantar la Copa del Mundo.
Los mejores memes de Francia vs España
AVISEN SI MBAPPÉ ESTÁ JUGANDO #FRANCIA #ESPAÑA #MBAPPE pic.twitter.com/ihTiy6TKOB— OliverYT (@OliverYTOficial) July 14, 2026
Resumen del partido España/Francia: pic.twitter.com/hOGRhWUVeD— ThatMusicSnob (@thatmusicsnob_) July 14, 2026
En este momento sólo hay dos tipos de personas— Indie 505 (@Indie5051) July 14, 2026
España / Francia pic.twitter.com/9Ajx8ymGTz
Mi jefe: ¿Dónde andará mi mejor elemento?— El Guarromántico (@Guarromantico_) July 14, 2026
Yo en otra área viendo la semifinal: pic.twitter.com/w3tMmkUrev
Hoy el mundo se reparte así con este España - Francia— (fan) Danik (@DanikRM_) July 14, 2026
¿Estamos todos de acuerdo no? pic.twitter.com/BY7bfPoa1k
WHAT WERE YOU THINKING, LUCAS DIGNE pic.twitter.com/oLBDGLBaVg— Football Performances (@FCPerformances) July 14, 2026
Digne when he gets back to the dressing room and PSG have cancelled his transfer pic.twitter.com/kM08pCw51c— 🥤 (@TheImmortalKop) July 14, 2026
caralho o digne pic.twitter.com/0tY4l0p0eB— Liverpool Depre (@liverpooldepre) July 14, 2026
lucas digne instead of getting the ball cleared in an orderly fashion pic.twitter.com/nHcbHjlLHY— niran (@TheOfficialFNG) July 14, 2026
“Lamine controla el balón en el área”— nenn (fan) (@FCB_nenn) July 14, 2026
Digne: pic.twitter.com/nL543QzOyv
Les dejo el penal de Digne contra España para los que no pudieron verlo pic.twitter.com/Zu4HOhyI64— Fran (@frabigol) July 14, 2026
Es hoy… Nervios de día grande. De día para hacer historia. Vamos ESPAÑA! Aplasten!!! 🇪🇸💪🏼🇪🇸 pic.twitter.com/2yj0UrZzJ4— Javi VCF Supporters (@JaviSupporters) July 14, 2026
Pienso usar esto en el España vs Francia sin lugar a dudas.— Núria ✨ (@basicvillanelle) July 10, 2026
pic.twitter.com/j8KIgwKGwO
llega el minuto 90, españa francia 0-0— lui antonio aconcagua (@luiantonioperu) July 12, 2026
lo que ve el portero de francia: pic.twitter.com/WXFWXSTtxc
What Ousmane Dembélé is going to see every time he turns around today: pic.twitter.com/TaiOIPwvJS— Footy Humour (@FootyHumour) July 14, 2026
HOLA FRANCIA pic.twitter.com/FVo8T2Yv4t— lucia ★ 🐞 (@LLPEAKYLOUIS) July 10, 2026
HOY. pic.twitter.com/nj9V6xKY0A— Juanca (@Nanosecso) July 13, 2026
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