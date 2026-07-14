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Los mejores memes de Francia vs. España: la sorpresa del arranque que cambió todos los pronósticos

Los fanáticos del fútbol desplegaron todo su creatividad por el enfretamiento de los equipos de Kylian Mbappé y Lamine Yamal; las mejores reacciones

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Los mejores memes de Francia vs. España: la sorpresa del arranque que cambió todos los pronósticos
Los mejores memes de Francia vs. España: la sorpresa del arranque que cambió todos los pronósticos

Francia y España se miden este martes por la primera semifinal del Mundial 2026 en un juego que enfrenta a figuras de renombre global como Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El encuentro, disputado en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, convoca a todos los fans del fútbol, por lo que es muy comentado con múltiples memes y divertidas reacciones en las redes sociales.

La jugada más comentada en X fue el penal que le hizo Lucas Digne a Yamal luego de pegarle una fuerte patada. El lateral no vio al delantero y, cuando iba a despejar, impactó al jugador del Barcelona. Oyarzabal intercambió la falta por gol y adelantó a los españoles.

Francia llegó como una de las grandes favoritas del torneo, luego de ganar sus seis partidos y sumar una de las mejores campañas ofensivas del torneo: Mbappé, Dembelé, Olise y compañía. El delantero del Real Madrid, con ocho tantos es uno de los candidatos a Bota de Oro y busca ampliar sus récords mundialistas.

Por su parte, España venía con una gran solidez defensiva, ya que solo concedió un solo tanto en el campeonato contra Bélgica. Centrados más en un juego colectivo, los dirigidos por Luis de la Fuente llegaron a esta instancia definitoria y pisan fuerte como claros candidatos a levantar la Copa del Mundo.

Los mejores memes de Francia vs España

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