Los mejores memes de Novak Djokovic retenido en el aeropuerto de Australia

Novak Djokovic, tenista serbio, está por estas horas en el centro de la polémica. Luego de que la organización del Australian Open le brindara permiso para participar del torneo a pesar de no estar vacunado, el primer ministro del país Scott Morrison afirmó que el deportista de 34 años no recibirá un trato diferencial, por lo que “Nole” debe “demostrar que tiene una exención médica de la vacuna COVID-19 o estará en el próximo avión de vuelta a casa”. En esa línea, aseguró que no debería haber reglas aparte para el número uno del ranking ATP.

En ese marco, Djokovic llegó en la medianoche de Melbourne al aeropuerto de la ciudad, donde aún permanece retenido mientras las autoridades locales deliberan si su visado es válido para ingresar en tierras australianas, de acuerdo con la normativa vigente a partir de la pandemia del Covid-19. Según precisó Srdjan, el papá de Novak, su hijo se encuentra “en una habitación en la que nadie puede entrar”, en cuya puerta delantera “hay dos policías”.

A partir de esta situación, los usuarios de redes sociales (en especial, de Twitter), le aportaron una cuota de humor al peculiar momento que vive el serbio en Australia, lugar que deportivamente le sienta muy bien, ya que allí ganó nueve abiertos, más que ningún otro tenista en la Era Abierta. Es, definitivamente, su grand slam favorito. Los tuiteros justamente abordaron el plano tenístico e hicieron bromas como si sus archirrivales Roger Federer o Rafael Nadal estuvieran detrás de la conflictiva situación migratoria de Nole, con imágenes montadas de uno y viejas fotos publicitarias de otro en roles de policías. Tampoco faltaron los memes alusivos a viejas series de televisión u otras referencias a productos culturales

Una de las imágenes que circuló por estas horas en Twitter, mientras Novak Djokovic espera en el aeropuerto de Melbourne Twitter

"The Office", una de las series predilectas de los tuiteros para hacer memes sobre diversos temas; en este caso, acerca de la retención de Djokovic en Melbourne Twitter

¿Rafa Nadal, el piloto que llevó a Djokovic a Australia? Twitter

"Así vestirá Djokovic", una parodia Twitter

Una vieja publicidad protagonizada por Djokovic, muy oportuna para este momento que le toca vivir al tenista número uno del mundo Twitter

La exención otorgada por el Abierto de Australia al mejor tenista del mundo no quedó exenta de críticas. Craig Tiley, director del torneo, justificó su decisión al argumentar que no solo Nole, sino 26 personas de los casi 3.000 jugadores y personal técnico que viajaban a Australia para la competición habían pedido una derogación, y que sólo algunas lo consiguieron. En ese sentido, aclaró: “No hubo favores especiales”.

Aunque por otro carril, no deja de ser paradójico que Natalia Vikhlyantseva, tenista rusa de 24 años no haya sido autorizada a participar del campeonato a pesar de estar inmunizada con la Sputnik V. En su caso, la prohibición es porque el inoculante producido en el instituto Gamaleya no está aprobado en Australia.