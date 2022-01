La desopilante imitación que Pablo Migliore hizo de Juan Román Riquelme: “Acá en el jardín de casa”

Juan Román Riquelme tiene un estilo inconfundible. Su manera de hablar pausado, su tono de voz y hasta sus siempre presentes mates son una marca registrada de sus apariciones públicas, lo que divierte a varios de sus fanáticos y hasta genera en muchos casos parodias y burlas sobre su forma de comunicarse, tal como lo acaba de hacer el arquero Pablo Migliore, quien publicó un video imitando una escena del vicepresidente de Boca Juniors.

El Loco, quien se acaba de incorporar al club Deportivo Español, de la Primera C, compartió en sus redes sociales una divertida broma dirigida al ídolo y dirigente de Boca, donde reproducía la escena que éste había protagonizado antes de Navidad y había grabado en las redes sociales del equipo para los hinchas xeneizes.

El mensaje de felices fiestas de Riquelme en "el jardín de su casa"

En ese primer video publicado hace dos semanas que superó el millón de reproducciones, Riquelme miraba durante 16 segundos a su alrededor, que era el campo de juego de La Bombonera en medio de las obras de refacción, y pronunciaba: “Buenas tardes. Hoy 22 de diciembre estamos acá en el jardín de casa arreglándolo. Espero que los bosteros pasen una linda fiesta, que disfruten mucho. Les mando un beso grande. Felicidades. Chau chau”. Román tenía, como siempre, su mate en mano, el que cebaba y tomaba fiel a su estilo.

Migliore en su primer día de entrenamiento en Deportivo Español Instagram @pablo_migliore

Ahora, al sumarse a la pretemporada de Deportivo Español, a Migliore se le ocurrió grabar un desopilante mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. Como el vice de Boca, el arquero de 39 años miró a su alrededor en el estadio de su nuevo club y, al intentar imitar el tono del exgoleador xeneize, manifestó: “Bueno, estamos acá en el jardín de casa. Espero que todos los hinchas de Español estén contentos, mirá cómo estamos dejando la cancha. La estamos dejando linda. Así que bueno, nada, espero que estén bien. Nos estamos viendo, cuídense”.

En los comentarios, sus seguidores se rieron con su imitación y elogiaron también a Riquelme. “Qué haces Juan Román Migliore”, le escribió uno, mientras algún otro lo insultó por haberse reído del vicepresidente de Boca. No obstante, El Loco manifestó en más de una ocasión que es un confeso hincha xeneize.

La imitación que Migliore hizo de Riquelme

El arquero dio sus primeros pasos en el fútbol en las inferiores del conjunto azul y oro, al que volvió dos años después, en 2006, y se quedó hasta 2008. A principios de 2021, en ESPN F Show, Alejandro Fantino le preguntó por su relación con Riquelme durante el tiempo que compartió en Boca, a lo que Migliore contestó acerca de un altercado que tuvieron: “Por un chiste que no me banqué, le marqué mi posición”. En esa ocasión, le expresó: “Antes de andar jugando yo levantaba giles como vos. No te confundas conmigo”. De todas formas, confesó que después terminó “todo bien”.