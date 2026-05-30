Los mejores memes del triunfo del PSG ante el Arsenal por penales en la final de la Champions League

Paris Saint-Germain defendió el título continental conseguido un año atrás y derrotó por penales a Arsenal FC en la final de la UEFA Champions League 2025/26, lo que generó una catarata de memes contra el equipo dirigido por Mikel Arteta. Además, el bicampeonato de PSG inmediatamente después de la salida de Kylian Mbappé también fue motivo de burla en redes sociales.

Arsenal volvió a perder una final y fue motivo de burlas en redes INA FASSBENDER - AFP

En la previa, se creía que PSG vs. Arsenal iba a ser un duelo de estilos muy marcado, pero con el polémico gol tempranero del equipo de Arteta, los Gunners se replegaron a lo largo de los 120 minutos y se vivió un encuentro sin muchas emociones para el público neutral. Así, el empate y posterior triunfo de los franceses en la tanda de penales, fue un punto central en las bromas futbolísticas contra el campeón de la actual Premier League.

Los mejores memes del bicampeonato de PSG

PERDIÓ EL ANTIFUTBOL pic.twitter.com/N6LmyXSavj — 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 𝙎𝙝𝙞𝙩𝙥𝙤𝙨𝙩𝙞𝙣𝙜 (@PLShitposting) May 30, 2026

Arsenal apareciendo para romper la estadística como todo equipo chico y frío que es pic.twitter.com/wHNzsa3pS7 https://t.co/lTBDempri3 — Cris ✍️🏟️ (@cris__ese) May 30, 2026

Tanda de penaltis y no soy hincha de ningún equipo pic.twitter.com/dOBDeRybN0 — ItzCarlos (@Balatreado) May 30, 2026

El tiro mas normal del PSG hoy : pic.twitter.com/h75KU0uLlV — Mani (@ManiFCB_) May 30, 2026

How I celebrated that PSG penalty in my living room pic.twitter.com/52lWyeBhAt — Braden (Fan) 🐦‍🔥 (@Braden_LFC) May 30, 2026

LA PECHEO EL ARSENAL CON PENAL ERRADO DE GABRIEL INCLUÍDO pic.twitter.com/NO0YsVDZrP — Jordan (@Jordan_3z) May 30, 2026

ARSENAL HAVE LOST THE CHAMPIONS LEAGUE FINALpic.twitter.com/YtOYi3vBAc — Troll Football (@TrollFootball) May 30, 2026

BREAKING: Gabriel's penalty has been found and recovered in The Danube River in Budapest 😳 pic.twitter.com/pQE61NUNvP — The Footy Feed (@TheFootyFeed) May 30, 2026

Yo en la sala de mi casa creyéndome Khvicha Kvaratskhelia pic.twitter.com/uRkFk0XyL8 — Tottenham Bolivia (@SpursBol) May 30, 2026

Qué manera de domar este tipo, por favor. Fenómeno pic.twitter.com/rG7KqqACTz https://t.co/DZA4xa6eOI — Fede (@fedepiri_) May 30, 2026

Couldn’t have happened to a better person pic.twitter.com/TEbiqeGwIS — 𝐄𝐑 (@ErlingRoIe) May 30, 2026

Mi vieja: Y ahora que mierda le pasa a este pelotudo?



Yo en mi casa gritando el gol del PSG pic.twitter.com/k4CMdmMoXy — Cris ✍️🏟️ (@cris__ese) May 30, 2026

🚨LUIS ENRIQUE SE CONVIERTE EN EL PRIMER STREAMER DE LA HISTORIA EN GANAR DOS FINALES DE CHAMPIONS LEAGUE SEGUIDAS pic.twitter.com/PvGgDrZ6kr — Brunoh🧃 (@BrodiiKDB) May 30, 2026

PENALES PARA DEFINIR AL CAMPEÓN DE LA CHAMPIONS



AL FIN pic.twitter.com/s7wCKn6KWr — Premier Argenta 🇦🇷 (@Premier_Argenta) May 30, 2026

PENALES AJENOS EN UNA FINAL DE CHAMPIONS pic.twitter.com/w08gDpJ5nj — Peñargrol (@CAPArgento__) May 30, 2026

PENALTIS AJENOS EN UNA FINAL DE CHAMPIONS pic.twitter.com/w3zm9ocuXr — Jeff (@JeffFcb14) May 30, 2026

Que buena final de Champions pic.twitter.com/c9MSeaZBBL — 🎩🎩 (@cxmimb) May 30, 2026