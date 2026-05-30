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Los mejores memes del triunfo del PSG ante el Arsenal por penales en la final de la Champions League

El equipo de Luis Enrique consiguió el bicampeonato continental tras el blooper de Gabriel Magalhães; por eso, las redes no lo perdonaron y fueron muy duras con las críticas

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Arsenal volvió a perder una final y fue objeto de burlas en redes
Arsenal volvió a perder una final y fue objeto de burlas en redesX (@CFCUruguay)

Paris Saint-Germain defendió el título continental conseguido un año atrás y derrotó por penales a Arsenal FC en la final de la UEFA Champions League 2025/26, lo que generó una catarata de memes contra el equipo dirigido por Mikel Arteta. Además, el bicampeonato de PSG inmediatamente después de la salida de Kylian Mbappé también fue motivo de burla en redes sociales.

Arsenal volvió a perder una final y fue motivo de burlas en redes
Arsenal volvió a perder una final y fue motivo de burlas en redesINA FASSBENDER - AFP

En la previa, se creía que PSG vs. Arsenal iba a ser un duelo de estilos muy marcado, pero con el polémico gol tempranero del equipo de Arteta, los Gunners se replegaron a lo largo de los 120 minutos y se vivió un encuentro sin muchas emociones para el público neutral. Así, el empate y posterior triunfo de los franceses en la tanda de penales, fue un punto central en las bromas futbolísticas contra el campeón de la actual Premier League.

Los mejores memes del bicampeonato de PSG

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