PSG vs. Arsenal, en vivo: la final de la Champions League, minuto a minuto
En Budapest, desde las 13, se define la torneo de clubes más prestigioso de Europa
PSG confirmó su formación
Luis Enrique ya tiene definidos los jugadores para la final de la Champions League. Achraf Hakimi se recuperó de su lesión y será titular en Budapest, mientras que Matvey Safonov ocupará el arco parisino.
El 11 de PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos (c), Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
Equipo confirmado en Arsenal
Mikel Arteta definió los titulares para la final de la Champions League. La principal novedad es la presencia de Cristhian Mosquera en la defensa, mientras que Martín Zubimendi comenzará en el banco de suplentes. Al igual que Viktor Gyökeres, que queda como suplente.
El 11 de Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Martin Odegaard; Bukayo Saka (c), Leandro Trossard y Kai Havertz.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026
Your Champions League final line-up.
COME ON YOU GUNNERS!!
Kvaradona, la figura que ilusiona a París
Khvicha Kvaratskhelia será una de las grandes atracciones de la final. El georgiano, apodado “Kvaradona” desde su paso por Napoli, llegó a PSG a comienzos de 2025 y se transformó en una pieza clave del equipo de Luis Enrique. En esta Champions acumula 10 goles y seis asistencias, y fue decisivo en el recorrido hacia Budapest. Su impacto fue tan grande que muchos hinchas parisinos consideran que logró cubrir el vacío que dejó la salida de Kylian Mbappé.
Arsenal llega aliviado tras cortar la espera de 22 años
La conquista de la Premier League tuvo un valor especial para Arsenal. El club londinense volvió a celebrar un campeonato inglés después de 22 años y dejó atrás una de las sequías más extensas de su historia reciente. El equipo sostuvo el liderazgo durante gran parte de la temporada y resistió la presión de Manchester City hasta quedarse con el trofeo en la última fecha.
París vive la final
El Parque de los Príncipes abrió sus puertas para que miles de hinchas sigan la final de la Champions League. El estadio de PSG instaló pantallas gigantes sobre el campo de juego y espera una convocatoria masiva para acompañar al equipo de Luis Enrique desde la capital francesa.
Parc des Princes. 🔥🏟️#UCLfinal pic.twitter.com/uN3EdZVtRx— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2026
El antecedente más reciente a favor de PSG
El equipo de Luis Enrique defenderá el título conseguido la temporada pasada, cuando goleó 5-0 a Inter en la final más amplia de la historia de la competencia. En aquella edición, justamente eliminó en semifinales a Arsenal, por 1-0 la ida en Londres y 2-1 la vuelta en París.
Ambos equipos en el estadio
PSG y Arsenal ya están en el Puskás Arena de Budapest para disputar la final de la Champions League. Los planteles arribaron al estadio en medio de una gran expectativa y comenzaron los preparativos finales antes del partido más importante de la temporada europea.
¡LOS GUNNERS YA ESTÁN EN EL ESTADIO! El Arsenal de Arteta arribó al Puskas Arena y ya comienza a prepararse para la final ante PSG.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2026
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La mejor defensa contra el ataque más temible
La final también enfrenta dos identidades. Arsenal llega con la defensa más firme del torneo: recibió apenas seis goles en 14 partidos y acumuló nueve vallas invictas. PSG, por su parte, exhibe el ataque más productivo de la Champions. Marcó 44 tantos y quedó a uno del récord histórico de una misma edición del certamen.
Dos caminos distintos hacia Budapest
PSG y Arsenal construyeron recorridos muy diferentes para llegar a la final. El conjunto francés avanzó desde los playoffs tras finalizar fuera de los puestos de clasificación directa y luego eliminó a Mónaco, Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich, en uno de los mejores duelos del certamen.
Arsenal, en cambio, terminó primero en la fase de liga con puntaje perfecto y evitó la instancia previa. Después dejó en el camino a Bayer Leverkusen, Sporting Lisboa y Atlético de Madrid para alcanzar la segunda final de Champions de su historia.
Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Champions League
PSG y Arsenal se enfrentan desde las 13 en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, para definir al campeón de Europa. El árbitro será el alemán Daniel Siebert, con Bastian Dankert a cargo del VAR. El encuentro será transmitido por ESPN, Fox Sports y Disney+, y podrán seguirlo en vivo, minuto a minuto, por este medio.