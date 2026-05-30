PSG vs. Arsenal, en vivo: la final de la Champions League, minuto a minuto

Luis Enrique ya tiene definidos los jugadores para la final de la Champions League. Achraf Hakimi se recuperó de su lesión y será titular en Budapest, mientras que Matvey Safonov ocupará el arco parisino.

El 11 de PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos (c), Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.