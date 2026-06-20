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Los mejores memes del triunfo sobre la hora de Alemania contra Costa de Marfil

El conjunto teutón se lo dio vuelta al africano y se impuso por 2 a 1 en el Mundial 2026; los usuarios en redes sociales mostraron todo su humor tras el resultado

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Los usuarios se divirtieron con el resultado del partido (Foto: X)
Los usuarios se divirtieron con el resultado del partido (Foto: X)

Alemania consiguió una trabajada victoria frente a Costa de Marfil en un duelo clave por el Grupo E del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann tuvo que esforzarse mucho más que en su debut, ya que el seleccionado africano planteó un partido intenso y lo superó por gran parte del encuentro. Sin embargo, los cambios hicieron efecto en el conjunto teutón y terminó imponiéndose 2 a 1 sobre la hora. A partir del resultado, los usuarios bromearon con memes en las redes sociales.

A los 30 minutos del primer tiempo, Costa de Marfil golpeó primero con un tanto de Franck Kessié, aprovechando una rápida transición ofensiva que sorprendió a la defensa europea. Allí el conjunto africano buscó mantener el resultado pero el equipo alemán hizo pesar su historia en los Mundiales.

Alemania reaccionó con la jerarquía de sus figuras y encontró la remontada en el segundo tiempo con los cambios. Primero apareció Deniz Undav a los 68 minutos para marcar el empate y devolverle confianza al equipo, que empezó a monopolizar la posesión y generar varias situaciones claras.

Sobre el cierre, los alemanes aprovecharon el desgaste físico del rival y volvió a aparecer Undav. Los teutones terminaron sellando un triunfo fundamental que les aseguró su clasificación a la próxima ronda y se consolidaron como uno de los candidatos fuertes en esta Copa del Mundo

Los mejores memes del partido

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