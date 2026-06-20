Los mejores memes del triunfo sobre la hora de Alemania contra Costa de Marfil

Alemania consiguió una trabajada victoria frente a Costa de Marfil en un duelo clave por el Grupo E del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann tuvo que esforzarse mucho más que en su debut, ya que el seleccionado africano planteó un partido intenso y lo superó por gran parte del encuentro. Sin embargo, los cambios hicieron efecto en el conjunto teutón y terminó imponiéndose 2 a 1 sobre la hora. A partir del resultado, los usuarios bromearon con memes en las redes sociales.

A los 30 minutos del primer tiempo, Costa de Marfil golpeó primero con un tanto de Franck Kessié, aprovechando una rápida transición ofensiva que sorprendió a la defensa europea. Allí el conjunto africano buscó mantener el resultado pero el equipo alemán hizo pesar su historia en los Mundiales.

Alemania reaccionó con la jerarquía de sus figuras y encontró la remontada en el segundo tiempo con los cambios. Primero apareció Deniz Undav a los 68 minutos para marcar el empate y devolverle confianza al equipo, que empezó a monopolizar la posesión y generar varias situaciones claras.

Sobre el cierre, los alemanes aprovecharon el desgaste físico del rival y volvió a aparecer Undav. Los teutones terminaron sellando un triunfo fundamental que les aseguró su clasificación a la próxima ronda y se consolidaron como uno de los candidatos fuertes en esta Copa del Mundo

Los mejores memes del partido

Los cambios de Alemania pic.twitter.com/2ilb5tAHJH — Lisa (@NotL1saa) June 20, 2026

de la nada alemania contra costa de marfil XD pic.twitter.com/yOmGg7mO0s — ☆ (@romanticissues) June 20, 2026

No merecia perder Costa de Marfil, pero no podés desperdiciar tantos ataques contra Alemania pic.twitter.com/Xu1SvIMMk5 — Nacho 🥖 (@Nachodeboca123) June 20, 2026

Merecido gool Alemania 2 - 1 costa de Marfil pic.twitter.com/EGq3wVcdqd — Raylend09 (@Raylend09) June 20, 2026

- Pa, ¿cómo fueron los 67 minutos de Costa de Marfil vs Alemania en el Mundial 2026?



- pic.twitter.com/Jhyp0dDCAW — 𝐉𝐃 (@JuannDis) June 20, 2026

Están jodidos los de Costa de Marfil, se van a dejar ganar de Alemania al último minuto. #mundialdefútbol2026 #mundialdefútbol pic.twitter.com/nacQ1QZsCa — Aurora (@AURY_AURY) June 20, 2026

Acabo de festejar un gol de ALEMANIA que me salvó el prode en el 90+4 pic.twitter.com/UltiT9jU9x — Q3NK🇸🇪 (@cuenca_ignacio8) June 20, 2026

*Alemania lo gana 2-1 al minuto 94*



El pibe que había puesto 1-1 en el prode: pic.twitter.com/9lLNAUhv7n — Termontiel (@Termontiel_) June 20, 2026

ALEMANIA PASÓ LA FASE DE GRUPOS DE UN MUNDIAL POR PRIMERA VEZ DESDE 2014 pic.twitter.com/TDmVcwRk58 — Cata (@miasancata) June 20, 2026

Cómo vas a ser argentino, vivir en ituzaingó, y gritar un gol de alemania.. dios mío 🤦🏻‍♂️ — Germán Lezcano C. (@GerLezcano) June 20, 2026

Yo festejando el gol de Costa de Marfil

(Aposté la escritura de mi vieja que gana Alemania) pic.twitter.com/zNb5SeBeNm — Fabipa (@fabipa90) June 20, 2026

*Pongo que gana Alemania 4 a 1*



Alemania automáticamente:pic.twitter.com/nwAWDgRpih — Igna (@nachitocarp__) June 20, 2026

*Seguro que Alemania gana fácil hoy, le voy a meter fuerte a que gana*



Los jugadores de Costa de Marfil hoy: pic.twitter.com/0aj8ZYuepg — Alberto (@AlbertFCB) June 20, 2026