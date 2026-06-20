Los mejores memes del triunfo sobre la hora de Alemania contra Costa de Marfil
El conjunto teutón se lo dio vuelta al africano y se impuso por 2 a 1 en el Mundial 2026; los usuarios en redes sociales mostraron todo su humor tras el resultado
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Alemania consiguió una trabajada victoria frente a Costa de Marfil en un duelo clave por el Grupo E del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann tuvo que esforzarse mucho más que en su debut, ya que el seleccionado africano planteó un partido intenso y lo superó por gran parte del encuentro. Sin embargo, los cambios hicieron efecto en el conjunto teutón y terminó imponiéndose 2 a 1 sobre la hora. A partir del resultado, los usuarios bromearon con memes en las redes sociales.
A los 30 minutos del primer tiempo, Costa de Marfil golpeó primero con un tanto de Franck Kessié, aprovechando una rápida transición ofensiva que sorprendió a la defensa europea. Allí el conjunto africano buscó mantener el resultado pero el equipo alemán hizo pesar su historia en los Mundiales.
Alemania reaccionó con la jerarquía de sus figuras y encontró la remontada en el segundo tiempo con los cambios. Primero apareció Deniz Undav a los 68 minutos para marcar el empate y devolverle confianza al equipo, que empezó a monopolizar la posesión y generar varias situaciones claras.
Sobre el cierre, los alemanes aprovecharon el desgaste físico del rival y volvió a aparecer Undav. Los teutones terminaron sellando un triunfo fundamental que les aseguró su clasificación a la próxima ronda y se consolidaron como uno de los candidatos fuertes en esta Copa del Mundo
Los mejores memes del partido
Los cambios de Alemania pic.twitter.com/2ilb5tAHJH— Lisa (@NotL1saa) June 20, 2026
de la nada alemania contra costa de marfil XD pic.twitter.com/yOmGg7mO0s— ☆ (@romanticissues) June 20, 2026
No merecia perder Costa de Marfil, pero no podés desperdiciar tantos ataques contra Alemania pic.twitter.com/Xu1SvIMMk5— Nacho 🥖 (@Nachodeboca123) June 20, 2026
Gol de Alemania pic.twitter.com/stNYvHRUdO— Lilo 🧡 (@AnaYuliaFromage) June 20, 2026
Merecido gool Alemania 2 - 1 costa de Marfil pic.twitter.com/EGq3wVcdqd— Raylend09 (@Raylend09) June 20, 2026
- Pa, ¿cómo fueron los 67 minutos de Costa de Marfil vs Alemania en el Mundial 2026?— 𝐉𝐃 (@JuannDis) June 20, 2026
- pic.twitter.com/Jhyp0dDCAW
Están jodidos los de Costa de Marfil, se van a dejar ganar de Alemania al último minuto. #mundialdefútbol2026 #mundialdefútbol pic.twitter.com/nacQ1QZsCa— Aurora (@AURY_AURY) June 20, 2026
Acabo de festejar un gol de ALEMANIA que me salvó el prode en el 90+4 pic.twitter.com/UltiT9jU9x— Q3NK🇸🇪 (@cuenca_ignacio8) June 20, 2026
*Alemania lo gana 2-1 al minuto 94*— Termontiel (@Termontiel_) June 20, 2026
El pibe que había puesto 1-1 en el prode: pic.twitter.com/9lLNAUhv7n
ALEMANIA PASÓ LA FASE DE GRUPOS DE UN MUNDIAL POR PRIMERA VEZ DESDE 2014 pic.twitter.com/TDmVcwRk58— Cata (@miasancata) June 20, 2026
Cómo vas a ser argentino, vivir en ituzaingó, y gritar un gol de alemania.. dios mío 🤦🏻♂️— Germán Lezcano C. (@GerLezcano) June 20, 2026
Yo festejando el gol de Costa de Marfil— Fabipa (@fabipa90) June 20, 2026
(Aposté la escritura de mi vieja que gana Alemania) pic.twitter.com/zNb5SeBeNm
*Pongo que gana Alemania 4 a 1*— Igna (@nachitocarp__) June 20, 2026
Alemania automáticamente:pic.twitter.com/nwAWDgRpih
*Seguro que Alemania gana fácil hoy, le voy a meter fuerte a que gana*— Alberto (@AlbertFCB) June 20, 2026
Los jugadores de Costa de Marfil hoy: pic.twitter.com/0aj8ZYuepg
como vas a festejar un gol de un país ajeno— leonel (@leoneltudo) June 20, 2026
yo festejando el gol de COSTA DE MARFIL a alemania pic.twitter.com/uqD43Px6pz
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