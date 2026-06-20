A qué hora juega hoy Alemania vs. Costa de Marfil y por dónde se puede ver en vivo

Alemania y Costa de Marfil protagonizan este sábado, a partir de las 17 de la Argentina, uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha de la etapa de grupos del Mundial 2026. El encuentro, correspondiente a la zona E, se disputa en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá, y cuenta con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez. Ambos seleccionados ganaron en sus respectivos debuts y ahora persiguen un triunfo que los deje con un pie en la instancia de eliminación directa. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real se puede seguir en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por Julian Nagelsmann llega a este compromiso tras concretar la mayor goleada de la primera fecha. En su presentación en Houston, vapuleó a Curazao por 7 a 1 con un poderío ofensivo arrollador. Kai Havertz marcó un doblete y Félix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav cerraron el abultado triunfo ante un rival que apenas logró empatar transitoriamente a través de Livano Comenencia.

Kai Havertz cerró la goleada frente a Curazao; el delantero de Arsenal convirtió un doblete Nam Y. Huh - AP

En la previa del encuentro, Nagelsmann elogió el juego de su rival de turno. “Tienen una gran defensa y cuentan con mucha velocidad en las tres posiciones de ataque”, afirmó. Además, destacó el nivel individual de algunos futbolistas: “Durante el último partido, el delantero Nicolas Pépé fue prácticamente inalcanzable, estaba en todas partes”. El entrenador teutón aseguró que su equipo tomó medidas para intentar neutralizar esa potencia, aunque reconoció que, ante jugadores de ese nivel, el riesgo siempre existe.

El conjunto marfileño, por su parte, obtuvo un resultado ajustado pero clave frente a Ecuador en Seattle. Gracias a un gol agónico de Amad Diallo, los africanos consiguieron tres puntos fundamentales que los posicionan con expectativas altas para el cruce ante los europeos, que representa una oportunidad histórica para meterse en las instancias de eliminación directa del torneo más importante del mundo.

Costa de Marfil derrotó a Ecuador en la primera fecha y quiere dar el golpe frente a Alemania Petr David Josek - AP

Además de buscar una victoria que les otorgue el pase a los 16vos de final, los africanos juegan con el respaldo de la ventaja deportiva ante Ecuador en el sistema de desempate olímpico que se implementó en esta edición. Este factor les brinda un margen de maniobra distinto ante un candidato histórico como Alemania, tetracampeón del mundo, que busca superar su mala racha tras las eliminaciones en primera ronda en Rusia 2018 y Qatar 2022.

El historial entre ambos países es escueto. El único antecedente oficial data del 18 de noviembre de 2009, cuando empataron 2 a 2 en un amistoso en Múnich.

Alemania vs. Costa de Marfil: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en Toronto, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.