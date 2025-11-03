Los primeros días Alexis Mac Allister y su hija Alaia: las tiernas fotos que compartió el futbolista

La llegada de un hijo lo cambia todo y Alexis Mac Allister lo sabe. A pocas semanas de haberse convertido en padre junto a su pareja, Ailén Cova, el mediocampista del Liverpool compartió una serie de fotos con detalles de su rutina en el último mes y sorprendió a todos con una tierna foto junto a Alaia, que mostró su lado más sentimental lejos del fútbol.

El jugador compartió un carrusel con la inscripción “October dump” y en una de las escenas más tiernas se lo ve recostado en el sillón de su casa, con una remera blanca, el short de la selección argentina y Alaia dormida en sus brazos, mientras mira televisión y toma mate. Sin poses ni artificios, la postal lo muestra en su faceta más íntima: la de un papá primerizo que disfruta de la calma del hogar.

El jugador compartió una tierna foto de su intimidad con su hija Alaia

Otra imagen retrató el cumpleaños número 27 de Ailén, quien sostiene a su beba mientras sonríe frente a una torta decorada con galletitas Oreo y otra más pequeña con el número “1”, símbolo del primer cumplemes de Alaia. El momento, simple y amoroso, refleja la alegría de esta nueva familia pasa su día a día en Liverpool, lejos de sus familiares en Argentina por el trabajo de Alexis.

Ailén Cova junto a su hija festejando su cumpleaños

En el carrusel también aparece Homero, el american bully que acompaña a Mac Allister desde hace dos años y que completa el retrato hogareño. El perro, escondido bajo una mesa y con gesto curioso, se convirtió en parte esencial de su día a día en Inglaterra. En otra foto, Alexis sostiene a su hija en la cocina, mirándola con ternura, mientras el entorno moderno de su hogar transmite serenidad y ternura.

Homero, el perro de la familia, muy presente en las redes sociales

La publicación, que superó los 300 mil likes en pocas horas, fue celebrada por amigos y colegas. Su compañero en el Liverpool, Ibrahima Konaté, le comentó en tono amistoso: “See u tomorrow”, mientras Hugo Ekitike lo describió como “Mi hermano”. El conductor Leo Montero, en tanto, le dejó un guiño argentino: “Buen mate, amigo”. “Que buen mood la primera foto”, escribió el reconocido streamer Martín Pérez Di Salvo, dando cuenta del lindo vínculo de Alexis con su hija.

El posteo de la pareja cuando nació su hija

Alaia nació el 22 de septiembre de 2025, tras 18 horas de trabajo de parto que culminaron en el momento más emotivo de sus vidas. En una de las primeras imágenes que compartieron, se los ve juntos en el sofá, con la pequeña en brazos y Homero al lado, como fiel testigo de la llegada. Los ojos de Alexis y Ailén transmiten orgullo, amor y asombro ante el inicio de esta nueva etapa. “Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, escribió el jugador, reflejando toda la emoción de su reciente paternidad.

Con la llegada de Alaia, Alexis se inició como padre y, por lo que muestra, el camino viene sin sobresaltos. Los primeros días son los más difíciles, pero la pareja parece hacerle frente con valentía y amor. Mientras tanto, el mediocampista continúa buscando su mejor versión en el Liverpool, que este año no arrancó muy bien, y espera llegar al Mundial del año que viene. Si la suerte lo acompaña, su hija le traerá un trofeo bajo el brazo.