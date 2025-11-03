El festejo de cumpleaños de Thiago Messi: los looks de Leo y Anto Roccuzzo y la especial temática que eligió

La familia Messi estuvo de festejo con el cumpleaños de 13 de Thiago, el mayor de los hijos de Leo y Antonela Roccuzzo. El primogénito de la familia, que sigue los pasos de su padre y se destaca como futbolista de las inferiores del Inter Miami, celebró su día más especial rodeado de familia y amigos en un exclusivo salón de juegos de Miami. Lo más destacado de la fiesta fue que eligió una temática basada en el Barcelona, el club del que es hincha y donde su padre brilló por 17 temporadas.

“Qué hermoso es celebrarte Thiagui. Te amamos tanto, tanto”, escribió Antonela en una publicación en Instagram, que salió en colaboración con Messi, donde mostró todos los detalles del festejo. De esta manera, los millones de seguidores por el mundo que tiene la familia pudieron espiar cómo fue el festejo de cumpleaños del chico nacido en 2012 en Barcelona.

El posteo de Antonela para saludar a Thiago

En el carrusel que compartió Anto, se puede apreciar primero una foto de Thiago junto a sus dos padres. El niño llevaba la remera de entrenamiento del Barcelona y, como detalle de color, se encontraba solamente con las medias puestas en sus pies, evidencia de que estuvo disfrutando de los juegos inflables del lugar. Tanto Messi como su esposa eligieron un look muy casual: Leo vistió unas bermudas oscuras con una remera blanca y una camisa de jean por encima, mientras que Antonela estaba toda negro con una camisa celeste para rematar.

Con la temática del Barcelona, no podía faltar una camiseta acorde. En las imágenes que mostró la familia se pudo apreciar una decoración donde se vio una remera del club culé con el nombre “Thiago” y el número 13, por su cumpleaños. Además, había una pequeña réplica del Camp Nou, el mítico estadio del conjunto catalán donde Messi supo brillar en cada partido de La Liga y de Champions League.

La camiseta especial del Barcelona para Thiago

Quienes no se perdieron el cumpleaños de su hermano mayor y lo dieron todo en el festejo fueron Mateo (10) y Ciro (7). En las fotos que compartió su mamá, se lo ve al menor de los Messi saltando en el inflable que tiene el escudo del Barcelona estampado, mientras que el hermano del medio -y el más travieso- está disfrutando de jugar al fútbol en una cancha del lugar.

Ciro y Mateo disfrutando del cumple de su hermano mayor (Foto: @antonelaroccuzzo)

Si bien la familia Messi está íntimamente relacionada con Barcelona por la carrera de Leo y porque los niños nacieron en esa ciudad española, también hubo espacio para que el Inter Miami se haga presente en la celebración de Thiago. Antonela compartió otra foto en su Instagram de su hijo mayor con la camiseta del conjunto rosa. “Feliz cumple Thiagui. Te amamos tanto, tanto”, puso en la publicación donde se lo ve al joven futbolista posando y señalando el escudo del club. Entre los comentarios, se destacó el de Sofía Balbi, la esposa de Luis Suárez, que le deseó un feliz cumpleaños al adolescente.

Thiago posa con la camiseta del Inter Miami por su cumpleaños

De los tres hijos de Messi, Thiago es el de personalidad más reservada y el “más responsable”. Según el propio Lionel Messi, el mayor es el más parecido a él por su forma de ser tranquila y cauta. Por ahora, el chico de 13 años sigue los pasos de su papá y busca abrirse su camino en el fútbol en la academia del Inter Miami. El tiempo dirá si llegará a Primera, pero por lo pronto disfruta de sus afectos y de su vida en suelo estadounidense, sin olvidar nunca al Barcelona.