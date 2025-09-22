El motivo por el que Alexis Mac Allister no asistió a la gala del Balón de Oro

El mundo del fútbol se paralizó este lunes con la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Théâtre du Châtelet, en París, Francia. El evento premiará a los mejores futbolistas de la temporada 2024/2025 y le dará una distinción al jugador más destacado de la temporada, donde la pelea final parece estar entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Entre los argentinos nominados se encuentran Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, sin embargo, el mediocampista del Liverpool avisó en sus redes sociales que no será de la partida por “razones personales”.

La gala de premiación más importante del fútbol mundial entregará el Balón de Oro masculino y femenino, así como otros reconocimientos como el Trofeo Kopa, para juveniles sub 21, y el Trofeo Yashin, dedicado a los arqueros. Entre los favoritos a ganar el trofeo que Lionel Messi alzó ocho veces se destacan el delantero del PSG y el juvenil del Barcelona, pero la cuota argentina pisó fuerte entre los nominados.

El jugador del Liverpool utilizó su cuenta de Instagram para informar a la prensa y a los fanáticos

Alexis utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene 8,5 millones de seguidores, para informar a la prensa y a los fanáticos que no asistirá a la gala en París. “No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor”, escribió el mediocampista de la selección argentina y evitó dar más detalles sobre su ausencia a la gala más relevante del deporte.

El motivo detrás del faltazo de Alexis a la premiación es que su mujer, Ailén Cova, está atravesando en los momentos finales de su embarazo. La pareja espera una niña y el nacimiento estaba programado para el 26 de septiembre, pero según se reveló se habría adelantado, por lo que los familiares ya están viajando a Inglaterra para acompañarlos en el parto y en los primeros días de la primogénita de la familia.

La última foto que compartió la pareja del embarazo (Foto: @ailencova)

La temporada 2024-2025 de Alexis Mac Allister fue excepcional. Jugó como titular en el Liverpool y se consolidó como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Participó en 49 partidos, anotó 7 goles y dio 6 asistencias. Fue una pieza clave en el sistema del equipo de Arne Slot y logró coronarse en la Premier League, un torneo que le venía siendo esquivo a los Rojos. En abril de 2025, el “10″ del Liverpool recibió el premio a Jugador del Mes de la Premier League y se convirtió en el cuarto argentino en obtener este reconocimiento en la historia. La organización del Balón de Oro lo colocó en la posición 22° dentro de los nominados.

Alexis quedó entre los mejores 25 futbolistas del mundo (Foto: @ballondorofficial)

En el caso de Lautaro Martínez, tuvo una temporada destacada aunque sin los logros deportivos de otros años. Jugó 90 partidos con el Inter, en los que anotó 21 goles y su desempeño fue clave en la ofensiva conjunto de Milán. Lautaro mostró gran regularidad y capacidad goleadora, consolidándose como uno de los referentes del equipo. Participó activamente en la Serie A, la UEFA Champions League y la Copa Italia durante esa campaña.

En el torneo doméstico jugó 33 partidos y anotó 24 goles, lo que lo ubicó como uno de los máximos goleadores del torneo. También participó en el Mundial de Clubes de la FIFA y tuvo minutos de calidad en la selección argentina. Finalmente, en la lucha por el Balón de Oro quedó en la ubicación 20°.