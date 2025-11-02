Nicki Nicole, a pura fiesta y shows tras la separación de Lamine Yamal

Recién separada de Lamine Yamal, el delantero estrella del Barcelona con quien había oficializado su romance hace solo unos meses, Nicki Nicole atraviesa los primeros días soltería en una época marcada por rumores de infidelidad y repercusión internacional. Lejos de refugiarse en la tristeza, la cantante rosarina decidió enfocarse en la música y volver a los escenarios locales, así como también salir a festejar con sus amigas. Este sábado, sorprendió con su aparición en FUTTTURA, el show de Tini Stoessel en Tecnópolis, donde encendió al público con su presencia y luego se divirtió en el cumpleaños de Emilia Mernes en una exclusiva discoteca.

La expectativa entre los fans era grande. El viernes anterior, Tiago PZK y La Joaqui ya habían sido invitados al mismo escenario, y los rumores sobre una posible participación de Nicki junto a Tini comenzaron a circular rápidamente. Finalmente, al sonar los primeros acordes de Blackout, la intérprete irrumpió en escena con un llamativo minimono rojo, de espalda descubierta y escote pronunciado, generando una ovación inmediata. Segura y deslumbrante, compartió micrófono y complicidad con Tini mientras interpretaban su tema junto a Emilia Mernes.

Nicki y Tini sorprendieron a sus fans con este cruce

Tras su actuación, Nicki se trasladó al sector VIP para disfrutar del resto del show, manteniendo intacto su look y su energía. En sus redes sociales, publicó varios videos grabados por amigos que capturaron el entusiasmo del momento. Cabe destacar que su última presentación había sido en Rosario, durante el aniversario de la ciudad, donde reunió a 250 mil personas en un show sinfónico frente al Monumento a la Bandera, un hito en su carrera musical.

Pero la noche no terminó ahí. Más tarde, la artista compartió un reel en el que se mostró desinhibida y sensual con un disfraz de Spider-Man negro, bailando al ritmo de Putería, de Doble P y Peipper. “Ustedes saben que amo Halloween, ¿no?”, escribió en la publicación, generando una ola de comentarios y reafirmando su costumbre de lookearse cada año para la ocasión.

Nicki muy sexy en sus redes sociales

Luego de su paso por el show y la performance temática, la cantante de Wapo traketero se sumó al cumpleaños de Emilia Mernes. Desde sus historias de Instagram, subió un video felicitando a la intérprete de Exclusive.mp3 mientras bailaban juntas su colaboración con Stoessel, reafirmando la buena química entre las tres. “Feliz cumple, te amo”, escribió Nicki sobre el video, donde se ve a las dos artistas muy contentas bailando juntas.

Nicki festejando con Emilia Mernes

Para la fiesta, Nicki dejó atrás tanto el mono rojo como el traje de superhéroe, y optó por un vestido de vinilo negro que volvió a destacar su estilo y su influencia en la moda, cerrando así una noche intensa y multifacética. La rosarina fue una de las figuras más destacadas del festejo de Emilia, donde celebridades de la música local dijeron presente para saludar a la novia de Duki.

En pocas horas, Nicki Nicole demostró su fortaleza emocional y su versatilidad artística tras una separación mediática. Brilló en el escenario junto a Tini, se divirtió en Halloween y acompañó a Emilia en su festejo, dejando en claro que la música, la amistad y el carisma son su mejor refugio para superar cualquier mal momento. Además, la cantante ya sabe lo que es atravesar separaciones con personas famosas, ya que estuvo en pareja con los artistas como Trueno y Peso Pluma.