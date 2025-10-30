Cumpleaños de Maradona: los mejores posteos del 65º aniversario de su nacimiento

Este 30 de octubre no es un día más. Hoy, Diego Armando Maradona cumpliría 65 años y, desde temprano, las redes sociales comenzaron a colmarse de saludos y homenajes.

Su hija Gianinna, por ejemplo, publicó un viejo video junto a su hermana y su padre en un carrito de golf y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dedicó un compilado de imágenes especiales: “Es imposible jubilar nuestro amor por vos”.

“Tus aportes a la Argentina son incalculables. Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros y jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por vos”, se puede leer en el video que subió la AFA en sus redes sociales.

“Desde el 30 de octubre de 1960 y para siempre. Te quiero, Diego”, escribió el presidente del máximo organismo del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

Desde el 30 de octubre de 1960 y para siempre. Te quiero, Diego

Como no podía ser de otra manera, Dalma Maradona también dijo presente en esta jornada especial y compartió algunas fotos suyas y de su padre cuando ella era tan solo una niña. “¡Qué alegría haber compartido la vida con vos! ¡Feliz cumpleaños, papá!”, escribió. “Te extraño sin parar. ¡Gracias por salvarme una vez más!”, agregó con emoción.

En el caso de Gianinna, otra de las hijas del 10 recibió un sentido regalo de parte de una amiga: un diario con imágenes y recuadros del astro. “Puedo decir que este es uno de los regalos más lindo que me hicieron en la vida”, escribió al mostrar el ejemplar.

Con una emotiva foto de él abrazado a Maradona, Claudio Paul Caniggia dejó un sentido posteo para su compinche, tanto dentro como fuera de la cancha: “Creo que era muy temprano para despedirte. Creo que las palabras quedan cortas. Fue un honor y un privilegio haberte acompañado. Gracias, amigo, gracias”.

Más festejos

Como todos los años, la Iglesia Maradoniana organizó un festejo especial por el nuevo cumpleaños del 10. Algunas de las hermanas del ídolo argentino estuvieron presentes y fueron “bautizadas”.

En el bar Lo del Diego, en el barrio de la Boca, la Iglesia Maradoniana se juntó con alrededor de cien fanáticos para celebrar una nueva “Navidad” y esperar el nacimiento de “su D10S”. Entre los invitados estuvieron tres de las cinco hermanas del Diez: Rita, Ana y Claudia.

Los festejos comenzaron cerca de las nueve de la noche. En las pantallas se pasaron videos de exjugadores, deportistas en actividad y compañeros de vida de Maradona que dejaron su saludo en la previa de un nuevo cumpleaños. Pasadas las 22, llegó el momento más esperado cuando quienes se anotaron reciben el “bautismo” y pasan a formar parte de “la religión” maradoniana. El bautismo consiste en recrear el gol con la mano que Diego le hizo a Inglaterra en el Mundial de México 86.