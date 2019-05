Djokovic, Federer y Nadal prolongaron su paso por la capital española

9 de mayo de 2019 • 19:38

Más allá de que se reparten el dominio del circuito desde hace más de una década, no es usual que Novak Djokovic , Rafael Nadal y Roger Federer coincidan en la misma jornada de un torneo, ya que usualmente suelen ir por lados enfrentados del cuadro, o bien porque los organizadores deciden deciden que jueguen en días distintos para distribuir con más variedad a las grandes figuras del circuito. Pero en los grandes torneos suelen coincidir. Luego, hay otro nivel de dificultad: que ganen los tres. Esto no es lo más difícil, pero sí que lo hagan en la misma jornada. Tal como sucedió este jueves en el Masters 1000 de Madrid , en el que el Big Three se impuso en sus respectivos encuentros y avanzaron en masa a los cuartos de final.

Aun cuando Federer, Nadal y Djokovic están acostumbrados a llegar a las instancias decisivas, el dato curioso es que pasaron diez meses desde la última vez que los tres primeros del tour ganaron en el mismo día de acción. El último antecedente data del 9 de julio del año pasado: aquel día, en Wimbledon, por los octavos de final del Grand Slam británico, Federer superó al francés Adrian Mannarino; Nadal al zurdo checo Jiri Vesely, y Djokovic al ruso Karen Khachanov, todos en sets corridos.

Este jueves, en la Caja Mágica de Madrid, Djokovic, máximo favorito y número 1 del circuito, le ganó al francés Jérémy Chardy por 6-1 y 7-6 (7-2); el serbio extendió su paternidad sobre el francés, al que le ganó los 13 partidos entre ambos... y los 30 sets disputados.Nadal, pentacampeón en Madrid, derrotó al estadounidense Frances Tiafoe por 6-3 y 6-4, y Federer debió sufrir un poco más para superar al francés Gael Monfils por 6-0, 4-6 y 7-6 (7-3), después de salvar dos match-points, con el resultado 5-6 y ventaja para el jugador galo en el tercer parcial.

Este viernes se disputarán los cuartos de final desde las 7, con el duelo entre Djokovic y el croata Marin Cilic (11), que superó al serbio Laslo Djere (32) por 4-6, 6-3 y 6-2. El segundo duelo, en el mediodía argentino, será entre Federer y el austríaco Dominic Thiem (5°), que venció al italiano Fabio Fognini por 6-4 y 7-5.

En la cancha central, Nadal animará un duelo estelar desde las 16.30 de la Argentina contra el suizo Stan Wawrinka, el único jugador no preclasificado entre los ocho cuartofinalistas. La llave se completa con el duelo que Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas, dos de las caras principales de la nueva generación, disputarán a las 14.30 en el segundo estadio. La curiosidad: con excepción de Tsitsipas, todos los demás jugadores en carrera han ganado al menos un título de la serie Masters 1000.