Luis Suárez y el grito de gol, un clásico Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2019 • 08:00

Luis Suárez siempre generó admiración desde el lado argentino. Sobre todo por su compromiso y enorme efectividad goleadora defendiendo la casaca del seleccionado uruguayo. El delantero brindó una entrevista a Fox Sports en la que contó varias intimidades de su consolidada y exitosa etapa en el Barcelona y la relación con Lionel Messi y Neymar. También cuál es el club que más lo atrae de Argentina y quién es su ídolo en estas tierras.

Las frases más importantes de Luis Suárez en Fox Sports Radio:

"Tratamos de hacer una vida normal día a día, somos padres y nos gusta estar con nuestros hijos y parejas. Son lindos momentos los que uno vive con los niños, después hay gente que te ve en un mundo aparte, pero la realidad es que tratamos de vivirlo como lo viven todos los padres. Nos levantamos, los llevamos y vamos a buscar al colegio", comentó, respecto de su papel en su vida actual como jugador de fútbol.

Lionel Messi y Luis Suárez en el entrenamiento de Barcelona Fuente: LA NACION - Crédito: @FCBarcelona

La exigencia de los medios argentinos con Messi

"Siempre lo hablo con Leo. El medio periodístico argentino es muy exigente y crítico. A Argentina siempre se lo va a exigir al máximo. Se le exige ganar cada torneo o Mundial, estar entre los 4 o ganarlo. Hay que convivir con eso y tratar de no presionarse y no contestar cuando se lo critica o cuando le va mal. No solamente Leo, sino toda la generación que llegó a la final del Mundial y la Copa América. Siempre va a quedar con la espina de que no se ganó, de que se perdieron las finales y lamentablemente el fútbol es así, y más el periodista argentino. Habrá que acostumbrarse, incluso hasta hoy en día en Barcelona nos pasa a nosotros".

Suárez, Neymar y Messi, el tridente letal que formó Barcelona Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

La decisión de Neymar, el chat que comparten con Messi y la deuda de Leo con el asado

"Lo hablamos en su momento cuando Ney se quería ir. Como club, jugador y premio siempre lo vas a tener en el Barcelona. Se lo dijimos, pero son decisiones personales. Tomó una decisión que era lo mejor para él, ahora las negociaciones eran difíciles. Hablamos cada tanto, ese chat últimamente no lo usamos. Ahora está más tranquilo sabiendo que había pasado momentos complicados y donde nosotros buscamos respetar su espacio y tiempo".

"¿Quién hace mejor los asados? Todavía no comí un asado invitado por Leo, esa es la verdad. Messi los hace, pero no se anima a invitar a más de tres personas. Siempre le decimos cuándo nos va a invitar y no se anima, lo hace para tres o cuatro".

La moderna parrilla de Messi, retratada por su esposa, Antonela Roccuzzo

En qué club de Argentina le hubiese gustado jugar, cuál es su ídolo argentino y la reacción de Marcelo Tinelli

"Siempre dije que desde chico agarré la época que San Lorenzo ganaba todo. Me llamaba la atención la época del Beto Acosta, Bernardo Romeo, el Pipi Romagnoli, Pipa Estévez. Veía toda esa generación de chico y me gustaba verlo. También estaba el Pampa Biaggio e imitaba al Beto Acosta. Lo mirábamos mucho en esa época

"Mi referente e ídolo de chico, de quien aprendí mucho por su forma de pasar los balones era Batistuta. Para ser numero 9 tenía todo, era completo y la personalidad que tenía era espectacular. Siempre lo admiré".

La sociedad con Messi y la buenas relación afuera de las canchas

"Hay mucha comodidad por la relación que llevamos de tantos años. Ni nos miramos y ya nos conocemos. Sabemos lo que pensamos los dos dentro como fuera, eso te hace entenderte en la cancha a las mil maravillas. Cuando él la agarra yo arranco a correr. Yo sé que él la va a tirar ahí y el sabe que yo voy a arrancar para ese lado y no para el otro. Son pequeños detalles que se originan por conocerte de tanto tiempo. Convivimos con el ego que es difícil en el jugador de fútbol, pero nosotros nunca le envidiamos nada a nadie".

Messi y Suarez, una alianza de fuego dentro y fuera de la cancha Crédito: DPA

El Superclásico entre River y Boca

"Obviamente que apasiona demasiado a nivel mundial, se vio en la última final de Libertadores. Se viene una semifinal y mientras que no sea como el clásico del otro día, je. Espero que cambien un poco, vi un resumen y hasta el resumen fue medio aburrido".

La goleada de Uruguay ante Japón, en la última Copa América Fuente: Reuters

Cómo se ve la selección argentina desde su óptica

"Con todo el respeto opino sobre la continuidad que tiene que tener la Selección con un DT primero que nada. Eso es primordial. Que tenga una base y cambie jugadores como todo proceso. Como le tocó a Uruguay, pero Argentina tiene una exigencia tan grande a nivel mundial, que el DT cuenta con esa presión de ganar todo y a veces es muy difícil respetar el tiempo del entrenador. Calidad de jugadores tiene en todas las líneas".

Fuente: AP

La sorpresa de la elección a Lionel Scaloni como DT

"Sí sorprendió porque Scaloni no había dirigido y solo había sido ayudante de campo, pero son decisiones de la AFA que lo verá capacitado para llevar la Selección adelante. En el torneo internacional no lo hizo tan mal".

Ansu Fati, el juvenil de 16 años que sorprendió en Barcelona

"Vino a entrenarse un día antes de debutar con Betis, y la verdad llamó mucho la atención el desparpajo que tenía las ganas de encarar que tenía. Los compañeros se sorprendían por su edad, con 16 años. Los mayores somos quienes tenemos que apoyarlo, animarlo y que siga siendo el mismo. Que no cambie sus formas de jugar porque esté cohibido o porque alguien lo mira mal. Que sea como el que venía jugando en las inferiores. Hablamos mucho con él porque te mira de una forma como admirándote y tratamos de hacerle alguna broma para que se sienta cómodo".

Fuente: AFP

La serie perdida con Liverpool en Champions League

"Lo dije en la previa, ya habíamos aprendido el año anterior que podíamos tener un resultado así de 3-0 a favor, pero el fútbol tiene eso. Nosotros sabíamos cómo iba a ser Anfield y lo apretado del estadio, les avisé a los compañeros y todo. No hay que quitarle méritos, lo que empujaba la hinchada, en cinco minutos tuvieron dos situaciones, a los 15' ya ganaban y eso te entra, te genera un nerviosismo. Después ves que un compañero pierde la pelota, otro pierde dos pelotas más, y eso te lleva a una situación incómoda hasta que en el segundo tiempo se sale como se salió. La Champions tiene eso, si salís 30 segundos relajado te pasan por encima. A nivel grupal, institucional y como ser humano se sufre esta clase de derrotas. Fueron días, semanas, que a nosotros que nos encantaba llevar a los nenes al colegio, al fútbol, a actividades etc. yo no quería salir de casa. Era muy complicado, yo realmente la pasé mal, como la mayoría de los compañeros".

Suárez remata ante la marca de Rodrigo Ely, en una escena del primer tiempo entre Barcelona y Alavés. Fuente: AP

Los egos en el plantel y la llegada de Griezmann

"Lo tratamos de la mejor manera posible, dándole la bienvenida como nuestro nuevo compañero, le demostramos que el vestuario es muy humilde a diferencia de lo que ve la gente afuera. Esa es la mejor manera posible de integrarlo. Ellos lo agradecen, es difícil llegar a un vestuario así pero también hacemos que vea que somos todos iguales y ninguno se tiene que creer que es mejor que ninguno".

Antoine Griezmann entró bien en el grupo Fuente: Reuters

Qué significa Tabárez para el futbolista uruguayo

"Es palabra sagrada para nosotros. Tiene el respeto máximo como ser humano y entrenador. Ha hecho muchísimo para la Selección. Es admirable lo que generó no solo como entrenador, sino como ser humano".