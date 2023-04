Mallorca 312: Lionel Scaloni demostró su pasión por el ciclismo en un importante evento de la isla española donde vive

escuchar

El director técnico de la selección Argentina, Lionel Scaloni, demostró este sábado su pasión por el ciclismo al participar de un importante evento de esta disciplina llevado a cabo en Mallorca, la paradisíaca isla española donde vive junto a su familia.

De acuerdo con el sitio local Diario de Mallorca, el argentino dijo presente en el Mallorca 312, que convoca a 8000 ciclistas en la Playa de Muro para participar de una prueba de las tres posibles distancias (312 kilómetros, 225 kilómetros y 167 kilómetros), que incluye recorridos por diversas rutas que son cortadas al tránsito de manera excepcional.

“Conocemos bien las carreteras, y al no haber coches es diferente, te puedes meter, cortar las curvas y disfrutar mucho mejor de la conducción de la bicicleta”, afirmó Scaloni, que participó en el recorrido de 167 kilómetros y completó la prueba en un tiempo de 5:08:32. Asimismo, manifestó: “Es un placer, de verdad, es una gozada poder recorrer las carreteras de la isla cortadas al tráfico junto a amigos”.

El director técnico de la selección hizo las declaraciones a la prensa al recoger su medalla de finisher, de la que se hizo acreedor por haber terminado el circuito. “El gran ambiente que se vive hoy en la isla por parte de todo el mundo aficionado al ciclismo”, completó.

EN SU TIEMPO LIBRE, DISFRUTA DE SU OTRA PASIÓN. Lionel Scaloni completó los 167 kilómetros de la OK Moblity. El mejor entrenador del mundo la corrió en 5:08:32 a una media de 32,5 km/h. pic.twitter.com/sySou8I9e9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2023

Eliminatorias 2026 y gira por Asia

Desde España, Scaloni, quien recientemente renovó su contrato como director técnico de la selección, ya trabaja en los futuros encuentros que disputará la Argentina en el marco de las Eliminatorias al mundial 2026.

El equipo campeón del mundo estrenará su título en un partido oficial en el segundo semestre de este año. En la primera fecha, prevista para entre el 4 y 10 de septiembre, el combinado albiceleste recibirá a Ecuador en el estadio Monumental. Días más tarde, entre el 11 y el 17, enfrentará a Bolivia.

Sin embargo, el partido debut en las Eliminatorias vs. Ecuador no será el próximo de la selección nacional. Antes, en junio, hay fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene prevista una gira por China, Japón o Bangladesh, país que apoyó a la Argentina durante la Copa del Mundo. Todavía no se oficializó cuándo serán los dos amistosos y contra qué rivales.

LA NACION