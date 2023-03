Selección argentina: se acabaron los festejos y comenzó el trabajo más duro de Lionel Scaloni

escuchar

Se acabaron los festejos, el futuro ya no permite homenajes en continuado, aunque serán eternos para los hinchas. La selección argentino ya piensa hacia adelante, necesita hacerlo, porque su condición de campeón del mundo así lo exige. Lo saben los jugadores, lo entiende el staff técnico: tras las celebraciones que se cerraron en la excursión en Santiago del Estero, verdaderamente comenzó el nuevo ciclo de Lionel Scaloni. Porque si bien el entrenador explicó que el arranque fue con esta doble fecha, también sabe el DT que los dos rivales que tuvo enfrente en esta oportunidad son de una categoría muy menor respecto al de su equipo. Y el panorama no se presenta tan sencillo para elevar la vara, porque la próxima cita será en junio y hasta el momento “el abanico” de opciones no ofrece demasiadas oposiciones de nivel. Aunque la tarea es más intensa y profunda que sólo una doble fecha.

Fue claro Scaloni al asegurar que nadie tiene privilegios y que buscará siempre las mejores alternativas sin mirar los apellidos. Lo recuerda en cada oportunidad. Por eso, tras la victoria por 7-0 ante Curazao, un rival muy de estar a la altura de un campeón del mundo, el entrenador volvió a explicar qué pretende de cara al futuro para sus futbolistas: “Vamos a analizar a cada jugador, pondremos atención en lo que nos puede faltar colectivamente. Tenemos un abanico grande. Para esta convocatoria vinieron 34 futbolistas, eso da la pauta de que tenemos de dónde elegir. No nos relajamos: si tenemos que llamar a otros que ahora no estuvieron, lo haremos. La base la tenemos, seguirá estando, pero depende mucho de ellos, que no se relajen y que siempre estén conectados con lo que está pasando en cada convocatoria”.

El plan es buscar rivales de más fuste para la selección, pero en la doble fecha de junio no aparecen muchas alternativas

Ahora bien, lo que planifica el staff técnico para este 2023 es darle rodaje a varios futbolistas que no son de la base principal, pero para eso quiere tener compromisos que los prueben de una manera diferente. La realidad es que el próximo encuentro todavía es una incógnita, porque se recibieron ofertas de los Estados Unidos, de China y de Bangladesh, la más fuerte de las tres. Este último destino no sólo representa una nueva parada en la que el seleccionado argentino será venerado por todos, sino que podría cumplir con algunos compromisos políticos que tiene la AFA, ya que la Argentina en febrero último abrió una embajada en Dacca, la capital de Bangladesh.

“No tenemos mucho abanico de dónde elegir. Podés mirar para Asia, para América y no sabemos si algún europeo quedará libre para esa fecha… Sigo pensando que es importante el rival, es verdad, pero también es importante cómo afrontamos los partidos. Al final, a mí me alcanza con tenerlos entrenando y que vamos a enfrentarnos a una selección, más allá de que sabemos que hay selecciones de diferentes niveles. Pero yo miro otras cosas, cómo se enfrenta el partido, con la atención que se entrena… Y la verdad es que tampoco podemos elegir tanto. De esas confederaciones no va a salir. Veremos cuál es la más lógica o por la que se decide. Pero por ahora no tenemos nada claro”, contó Scaloni.

Tendrá una agenda cargada el conjunto nacional, por lo que quiere elevar la vara para los rivales de junio, porque tras esa doble fecha, comenzarán las eliminatorias camino al Mundial 2026 que se disputará en Canadá, México y los Estados Unidos. Sabe Scaloni que ahora todos querrán ganarle al seleccionado argentino y eso también es otro punto que trabaja con su jugadores, por eso insiste tanto en que nadie debe relajarse.

Los festejos del campeón del mundo se cerraron en Santiago del Estero y ahora tiene un calendario cargado en 2023

En ese escenario pretende tener exigencias para que el arranque de las eliminatorias en septiembre no tome a su grupo sin el rodaje suficiente. Y la primera gran prueba será en la Argentina (el estadio todavía no está definido), ante Ecuador, para después viajar a La Paz y enfrentarse con Bolivia.

Sin descanso, en octubre, los rivales para los campeones del mundo serán Paraguay, que visitará la Argentina, y enseguida habrá que tomarse las valijas para ir rumbo a Perú. En la última doble fecha de 2023, en noviembre, tendrá dos pruebas durísimas: primero tendrá que medirse con Uruguay, en el país, y cerrará el año con el clásico con Brasil.

Incluso, la mirada de Scaloni y todo su grupo de trabajo se extiende hasta 2024, porque si bien ya tienen claro que tendrá un calendario de ventanas para la clasificación al Mundial idéntico (septiembre, octubre y noviembre), saben que todas las miradas también estarán puestas en la próxima Copa América, que se desarrollará en los Estados Unidos.

Esa competencia será un punto de inflexión en el ciclo de Scaloni, porque es posible que el entrenador lleve a la base de los campeones del mundo, pero también sabe que será la última competencia de Nicolás Otamendi y de Ángel Di María. Pero también podría ser el final de la carrera de Lionel Messi con el conjunto nacional. Lógicamente que todos pretenden convencer al capitán, pero en el staff técnico están muy atentos a cómo se desarrollará todo este período hasta la Copa América y cómo se da esa competencia en particular.

Por eso es que Scaloni buscó desde esta doble fecha comenzar a sumar a juveniles como Máxi Perrone, Nehuén Pérez, Alejandro Garnacho (quedó afuera a último momento por una lesión), Máximo Perrone, Facundo Buonanotte y hasta Valentín Carboni, de 17 años. Así también como sumar al grupo a Giovanni Simeone y recuperar espacio para jugadores como Giovani Lo Celso, Nicolás González y Emiliano Buendía.

En ese contexto, está claro que después de 10 días de festejos por la corona en Qatar, ahora comienza el trabajo más intenso, conseguir rivales de fuste para el campeón del mundo, que nadie se relaje, prepararse para las eliminatorias, seducir a Messi para que siga hasta 2026 y que todos estén listos para la Copa América 2024. El campeón del mundo será exigido y todos lo saben muy bien.